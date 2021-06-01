Başarı sözleri: Başarı ile ilgili sözler! En motivasyon verici sözler, başarı üzerine söylenen sözler ve mesajlar!

Başarı ile ilgili sözler nelerdir? Başarı sözleriyle kendizini ve sevdiklerinizi motive edebilirsiniz. Onların daha da motive olmasını sağlayabilirsiniz. Peki, en iyi başarı sözleri nelerdir? En güzel, anlamlı, motive veren, ilham veren başarı sözleri nelerdir? Başarıyla alakalı sözler, başarı ile ilgili sözler, başarı mesajları ve sözleri, motive sözler, motivasyon sözleri! Tamamı yazımızda...

Başarı ve motivasyon ile ilgili sözler nelerdir? Başarı veren sözler nedir? Başarı sağlayan sözler ve mesajlar, motivasyon sözleri, motivasyon mesajları, başarı mesajları! Hangi ünlü başarı ile ilgili ne demiştir? Kim başarı ile ilgili hangi sözleri söylemiş? Steve Jobs başarı sözleri! Bill Gates başarı ve motivasyon sözleri! Alibaba'nın kurucusundan başarı sözleri!

BAŞARI SÖZLERİ 2021

- Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. (Balzac)

- Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. (Çin atasözü)

- Başarının yolu inanmaktan geçer.

- İyi bir kafaya sahip olmak yetmez; mesele onu iyi kullanmaktır. (Rene Desc?rtes)

- Her eylemin atası düşüncedir. (Ralph Waldo Emerson)

- "İlk başta başaramazsan, tekrar dene. Yine başaramazsan aptallık yapmanın faydası yok. " (WC Fields)

- "Başarının yolu, konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır. "(Walt Disney)

- Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonra da alışkanlıklarımız bizi oluşturur. (John Dryden)

- İyi düşünmek iyidir; iyi hareket etmek çok daha iyidir. (Horace Mann)

- Nerede olursanız olun, elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapın. (Alex Morrison)

- Başarı: "Baş" olmak için "arı" gibi çalışmak gerekir. (Mümin Sekman)

- "Başarısız olmak zordur, ancak başaramaya çalışmamış olmak daha da zordur" (Theodore Roosevelt)

- "Sadece büyük ölçüde başarısız olmaya cesaret edenler büyük ölçüde başarabilirler."(Robert F. Kennedy)

- Asla pes etme. Günün birinde başaracaksın...

- İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. (W.E.Demıng)

- "Eğer tavuklarla takılırsan, kilitleneceksin ve kartallarla takılırsan uçacaksın."(Steve Maraboli)

Başarı sözleri

BAŞARI İLE İLGİLİ SÖZLER

- Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz. Ali (R.A.))

- Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. (Germaın Martın)

- Başarılı olmak istiyorsan ilk önce başarılı olacağına inanman gerekir.

- Hayatı işe yarar bir şekilde kullanmak, onu kendisinden daha uzun ömürlü bir şey için harcamaktır.

- Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.(Mark Kay)

- Her şeyin mühim noktası, başlangıçtır. (Eflatun)

- Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur. (Victor Hugo)

- Başarı sadece bir adım uzaklıktadır. Adımın büyüklüğünü sen belirlersin.

- Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık.(Thomas Edison)

- Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. (Sokrates)

- Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. (Ziya Gökalp)

- Uzun yolculuklar tek bir adımla başlar.

- Yapabileceğimiz şeyleri yapmaya başlarsak, kendimizi orjinalsozler.com hayretler içinde bırakacak sonuçlar alırız.

- Yapacağım diye vakit geçirme, yaptım de.

- Yapabilirler çünkü yapabileceklerini düşünüyorlar. (Virgil)

- Ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir tanımadım. (Mustafa Kemal Atatürk)

- Gülümseyin: öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele, ruhunuzu da katın. (Dale Carnegia)

- Bilgelik bundan sonra ne yapılacağını, beceri bunun nasıl yapılacağını bilmektir. Erdem ise bunu yapmaktır.

MOTİVASYON SÖZLERİ

- Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin. (Anonim bir söz)

- Hata değil çare bulun. (Dr. Emmet Fox)

- Akıl kavradığı ve inandığı her şey başarabilir.

- Kendine inanma ve sıkı çalışma size her zaman başarı getirecektir. (Virat Kohli)

- Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.

- Dünyada bir çok kabiliyetli kişiler, küçük bir cesaret sahibi olmadıkları için kaybolurlar. (Cenap Şahabettin)

- Tırmanmayı göze alan zirvenin hazzını yaşar.

- Öğrendiğim her şey geleceğime bir yatırımdır.

- Başarı tesadüf değildir. Sıkı çalışma, azim, öğrenme, araştırma, fedakarlık ve en önemlisi, yaptığın şeyi sevmektir. (Pele)

- Güzel bir düşünce de ibadet sayılır. (Ahmet İbşihi)

- Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır.

- Yapacağım diye vakit geçirme, yaptım de.

Başarı mesajları

EN MOTİVASYON VEREN SÖZLER

- ''Her başarı hikayesinde, cesur kararlar almış birini bulacaksın.'' (Peter F. Drucker)

- "Ne zaman başkalarını dinleyeceğinizi, ne zaman sadece kendi bildiğinizi yapacağınızı bilin." (Mark Svensson)

- "Yetenek, sofra tuzundan daha ucuzdur. Başarılı insanları, yetenekli insanlardan ayıran özellik çok çalışmalarıdır." (Stephen King)

- "Gelecek, bugünden hazırlananlara aittir." (Malcolm X)

- "Sadece şunu hatırlayın: 'Düşlerinizi gerçekleştirmeniz imkansızdır' diyenler, zaten kendi düşlerinden vazgeçmiş insanlardır." (Grant Cardone)

- İnsan yenilince tükenmez, pes edince tükenir.

- Hayatımız, yaptığımız tercihlerin toplamıdır.

- "Sadece bir kere yaşıyorsun, ama doğru yaparsan, bir kere yeter." (Mae West)

- "Mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır; fakat çoğu zaman kapalı kapıya o kadar uzun bakarız ki, bizim için açılmış olanı görmeyiz. "(Helen Keller)

- "Daha önce hiç yapmadığım şeyleri her zaman üstlenmeyi öğrendim. Büyüme ve konfor bir arada olamaz . " (Virginia Rometty)

- "Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri!" (Mustafa Kemal Atatürk)

- "Eğer sabrederseniz ve yeterince uzun beklerseniz… Hiçbir şey olmaz" (Jim Davis)

Başarı ile ilgili sözler

ARKADAŞA GÖNDERİLECEK BAŞARI MESAJLARI

- Başarı sizden üç şey ister: Tutku, teknik ve cesaret..

- "Hayatınız şans eseri daha iyi hale gelmez, değişimin eseri olarak daha iyi hale gelir." (Jim Rohn)

- "Hayat zorluklar yoksa hiçbir zaman tam değildir." (Stan Lee)

- Başarısızlık hastalığa, başarı sağlığa benzer. Hastalık çabuk bulaşır ancak sağlık hemen bulaşmaz.

- Başkasına sadakatiniz, kendi başarı kapasitenize ihanetiniz anlamına gelmeye başladıysa gitme zamanı gelmiş demektir.

- Başarının tek sırrı aslında istemek ve eyleme geçmek. Başarı için sahip olduğunuz azim sizi harekete geçirecek. Başarının anahtarı da eylem olduğu için hedefinize ulaşmış olacaksınız.

- "Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur." -Anton Çehov"İkinci kez yaşıyormuşsun ve ilkinde yanlış davranmışsın gibi yaşa." (Viktor Emil Frankl)

- Başarınızın limiti sizsiniz. İnsan da kitap gibidir, değeri 'içindekiler' kadardır.

- Başarmak kendini şaşırtan sonuçlar almaktır. Skor tabelanızda yazan son rakam kimseyi şaşırtmıyorsa kariyer patinajı yapıyorsunuz demektir.

- İnsanlar 3'e ayrılır; Gerçekten başarılılar, başarılıyım diye geçinenler ve başarılı insanlar üzerinden geçinenler.

- Büyük başarı kalpten gelir, beyinde büyür ellerden hayata akar.

- Bazen karşımıza fırsatlar çıkar ama biz hazır değilizdir. Bazen de hazırızdır ama beklediğimiz fırsat bir türlü çıkmaz karşımıza.