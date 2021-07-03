Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor
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Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor

Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, yazlık sinemalardan, çocuk şenlikleri ile sosyal ve kültürel etkinliklere kadar birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinlikleri yaz boyunca Başakşehirlilerle buluşturacak.

Başakşehir Belediyesi, yazlık sinemalardan, çocuk şenlikleri ile sosyal ve kültürel etkinliklere kadar birbirinden keyifli ve eğlenceli etkinlikleri yaz boyunca Başakşehirlilerle buluşturacak.

Başakşehir, yaz aylarında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin keyifli ve eğlenceli bir yaz geçirmesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarında her yaş grubuna özel sosyal ve kültürel yaz etkinlikleri düzenleyecek. Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet Parkı başta olmak üzere Başakşehir'in birçok noktasında etkinlikler gerçekleştirilecek.

Başakşehirliler yazın keyfini doyasıya çıkartacak

Başakşehirli gençlerin dolu dolu bir yaz geçirmesi için spor parklarında tenis, yüzme, taekwondo, mangala, okçuluk ve judonun da aralarında bulunduğu 19 branşta ücretsiz eğitimler verilecek. Başakşehir'in huzur köşesi Şamlar Tabiat Parkı 6. Kapı'da ise Başakşehirli çocuklar ve ailelerinin doğayı yeniden keşfetmeleri için "Doğada 1 Gün" etkinlikleri düzenlenecek. İlçenin çeşitli noktalarında sahne şovları, jonklör, hacivat-karagöz, kukla oyunları ve açık havada animasyon filmleri sahnelenecek.

Yıldızlar altında sinema keyfi

Başakşehir Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Gölet'te kurulacak dev ekranlar ile Başakşehirlilere yıldızlar altında sinema keyfi yaşatılacak. Kadın erkek, genç yaşlı binlerce ilçe sakinini bir araya getirecek yazlık sinema günlerinde, aileden dramaya, komediden maceraya, aksiyondan gerilime kadar Türk ve dünya sinemasının iz bırakan yapımları bir kez daha beyaz perdeye yansıtılacak.

Başakşehir Belediyesi, kültür gezileri ile ilçe sakinleri, İstanbul'un tarihi ve kültürel miraslarını da ziyaret edecek.

Sohbetler çayla demlenecek

Başakşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar, "Çaya Geldik" etkinliği daha yakından tanıtılacak. İlçe genelindeki sitelere yapılacak ve keyifli sohbetlerin yapılacağı ziyaretlerde, hayata geçirilen ve planlanan projeler ile yürütülen hizmetler hakkında Başakşehirliler'e bilgi verilecek. - İSTANBUL

Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor
Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor
Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor
Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor
Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor
Başakşehir'de keyif dolu yaz etkinlikleri başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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