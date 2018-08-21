Kurban Bayramı'nda Yurdun Dört Bir Yanında Aynı Manzara! Yasak Olan Yerlerde Kesim Yaptılar

Başakşehir Şahintepe'de boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların da iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü. Sivas'ta küçük bir çocuğun korku dolu gözlerle hemen yanında kesilen kurbanlığa bakması dikkat çekti.

YASAK OLMASINA RAĞMEN KESİM YAPILDI

İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış hem de kesim yapıldı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE KESTİLER

Kesim sırasında küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların da iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü.

SİVAS'TA DÜŞÜNDÜREN GÖRÜNTÜ

Sivas'ta kesim yerlerinde bildik manzaralar yaşandı. Hayvanlar iş makinesi, traktör gibi araçlarla kaldırılacak kesildi. Çocuklar ise yetkililerin tüm uyarılarına rağmen, kesim yerlerinde, kurbanlıkların kesilmesini izledi.