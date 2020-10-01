Barzani Haşdi Şabi'nin Erbil Havalimanı'na saldırısını kınadı
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Barzani Haşdi Şabi'nin Erbil Havalimanı'na saldırısını kınadı

01.10.2020 00:09 | Son Güncelleme: 01.10.2020 00:12
Barzani Haşdi Şabi'nin Erbil Havalimanı'na saldırısını kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Haşdi Şabi'nin ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısını kınadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Haşdi Şabi'nin ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Havalimanı'na düzenlediği füze saldırısını kınadı.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Erbil'e yönelik füze saldırını şiddetle kınadıklarını, IKBY'nin bölgenin istikrarını kasteden herhangi bir girişime tolerans göstermeyeceğini ve saldırıya sert bir yanıt verileceğini ifade etti.

Mesrur Barzani, saldırıyla ilgili Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştüğünü, faillerden hesap sorulmasının önemli olduğuna vurgu yaptığını kaydetti.

IKBY İçişleri Bakanlığı, akşam saatlerinde İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi'ye bağlı unsurların Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünden ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Havalimanı'na doğru 6 füze fırlattığını bildirmişti.

Açıklamada füzelerin havalimanı yakınlarına düştüğü, saldırıda can kaybı olmadığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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