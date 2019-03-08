Bartu Küçükçağlayan, Kendisinden Para İsteyenlere Sitem Etti

Yakışıklı oyuncu Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından kendisinden türlü bahanelerle para isteyenlere isyan etti.

"KOLUM KESİK KİRAMI ÖDER MİSİN?"

Twitter hesabından paylaşım yapan Bartu Küçükçağlayan, "Dm'den para isteyenlerinhikayeleri çok dandik, uzun uzun kötü kötü yazıyorlar bir de. Bi tanesinin özeti "Kocam öldü, kızım kanser, benim de kolum kesik iki aylık kiramı öder misin?"bu mu yani ? Aile bitmişbi aylık kira mı istiyosun sadece? Twitter'a girmiş bi de gece gece!" ifadelerini kullandı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

Bartu Küçükçağlayan, 1983 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Eskişehir Gelişim Koleji'nden mezun olan oyuncu, Eskişehir'de yaşadığı yıllarda 'ııaa' adlı bir müzik grubundan sonra 'Üç Korner Bir Penaltı' adlı bir müzik gurubnda solist ve gitarist olarak yer aldı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan oyuncu 2002 yılında da Yıldız Kenter'in Kenter Tiyatrosu'nda oynamaya başladı.

İlk televizyon deneyimini 2004 yılında Haziran Gecesi isimli televizyon dizisi ile yaşadı. Oyunculuğun yanında müzik hayatını da bırakmayan Bartu Küçükçağlayan, İstanbul'a geldikten sonra da müzik çalışmalarında bulunan Bartu Küçükçağlayan, 'Yerden Yüksek' isimli bir grupta solist olarak yer aldı.

2006 yılında 'Yerden Yüksek' gurbu dağıldıktan sonra hâlâ müzik hayatına devam eden "Büyük Ev Ablukada" isimli grupta "Canavar Banavar" takma ismi ile solist ve gitarist olarak yer almaktadır. 2010 yılında yönetmen Seren Yüce'nin Çoğunluk filmindeki rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Fetvial'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödüle layık görüldü. Bu filmde Settar Tanrıöğen, Esme Madra, Nihal Koldaş, Erkan Can ile rolleri paylaştı.

2012 yılında başlayıp 2014 yılında biten, senaryosu Gülse Birsel tarafından yazılan "Yalan Dünya" adlı dizide Altan Erkekli, Olgun Şimşek, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Rutkay Aziz, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Sarp Apak, Füsun Demirel, ile beraber oynadı.

2018 yılında senaristliğini yine Gülse Birsel'in yaptığı Jet Sosyete isimli dizide oynamaya devam ederken, yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı, senaryosunu ise kendisinin kaleme aldığı 'Bartu Ben' isimli dizi 2018 Ekim ayından itibaren BluTV'de başlamıştır.