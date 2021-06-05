Bartın ve Zonguldak'ta denizden çıkanlar şaşırttı
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Bartın ve Zonguldak'ta denizden çıkanlar şaşırttı

Bartın ve Zonguldak'ta denizden çıkanlar şaşırttı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

"Karadeniz'in incisi" Bartın'ın Amasra ilçesi ile Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde denizden çeşitli atıklar çıkarıldı.

"Karadeniz'in incisi" Bartın'ın Amasra ilçesi ile Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen temizlik etkinliğinde denizden çeşitli atıklar çıkarıldı.

Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınması amacıyla sürdürülen "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) ile dalgıç kulübü dalgıçlarınca Amasra Büyük Liman mevkisinde, 4 dalgıç ekibiyle atık toplama çalışması gerçekleştirdi.

Ellerinde file çuvallarla denize dalan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda çok sayıda araç lastiğinin yanı sıra pet şişe, naylon poşet, cam, misina ağının da aralarında bulunduğu 20 çuval atık malzeme topladı.

Denizden çıkarılan atıklar, Amasra Belediyesi çöp araçlarıyla katı atık alanına taşındı.

"Amaç çevre temizliği hassasiyeti oluşturmak"

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, gazetecilere, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla özellikle son zamanlarda denizlerde oluşan kirliliğe dikkati çekmek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği yaptıklarını söyledi.

Herkesten çevre temizliğine hassasiyet göstermelerini istediklerini ifade eden Gürbüzerol, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığımızın destekleriyle bugün böyle bir etkinlik yapalım istedik. Deniz dibinden çıkan atıklar, duyarsız vatandaşlarımızın sebep olduğu bir kirliliğin olduğunu gösteriyor. Bunun son bulmasını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı denizlerimizin ne kadar önemli olduğunu bilerek denizlerimize, çevremize sahip çıkmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Zonguldak

Kozlu Limanı'nda, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ile Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik ekiplerince deniz dip temizliği yapıldı.

Ekiplerce dalış öncesi, "Ekosistemi koruyalım, canlılara nefes olalım" ve "Denizi kirletme, geleceği yok etme" yazılı pankartlar açıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu denizden araç lastiği, pet şişe, top, temizlik bezi, paspas, demir çubuklar ile odun parçalarının aralarında bulunduğu atıklar çıkarıldı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, etkinliğin gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, herkesi çevreyi korumaya davet etti.

Bartın ve Zonguldak'ta denizden çıkanlar şaşırttı
Bartın ve Zonguldak'ta denizden çıkanlar şaşırttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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