Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak

Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak
Haberler.com - Haberler | Güncel

Bartın Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında koronavirüs salgınının bulaşmasının engellenemediğini belirterek çok konuşulacak bir karar aldı. İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş imzasıyla kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıda, temaslı veya pozitif olan memur ve işçilerin durumlarının sorgulanmasını, yapılan incelemede gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını talep etti. Valiliğin bu kararı tepki çekti.

Bartın Valiliği, ilgili birimlere gönderdiği yazıda temaslı veya pozitif olan memur ve işçilerin durumlarının sorgulanmasını, yapılan incelemede gerekçeleri yeterli görülmeyen personele disiplin işlemi yapılmasını istedi.

Valiliğin yazısında, "Cumhurbaşkanlığı genelgeleri, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda salgının bulaşmasını önlemek amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır" denildi.

"POZİTİF OLMA NEDENİ AMİRLER TARAFINDAN SORGULANACAK"

Yazıda, şu ifadeler kullanıldı: "Salgının bulaşmasını önlemek amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı ya da pozitif olması durumunda ilgili Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları uyarınca sorumlu sayıldığından, temaslı ya da pozitif etkilenen bu kişilerin temaslı ya da pozitif olma nedenleri Kurum amirleri tarafından mutlaka sorgulanacaktır."

"GEREKÇELERİ YETERLİ GÖRÜLMEYENLERE DİSİPLİN İŞLEMİ BAŞLATILACAK"

"Yapılan inceleme veya soruşturmada gerekçeleri yeterli görülmeyen personel hakkında Kurum amirlerince disiplin işlemi yapılacaktır" ifadelerine yer verilen yazıda, "Yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları mutlaka İl Salgın ve Denetim Merkezine bildirilecektir. Konunun hassasiyetle takibi konusunda gereğini rica ederim" denildi.

VALİLİĞİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Bartın Valiliği'nin bu kararı sosyal medyada gündem oldu ve çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı.

Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bartın Valiliği'nden tepki çeken karar! Koronaya yakalanan memur ve işçilerin gerekçeleri yeterli görülmezse işlem başlatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 01:01:33. #1.16#

title