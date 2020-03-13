Bartın Üniversitesi Rektörü'nden bilet kuyruğuna giren öğrencilere sempatik mesaj Bartın'da, üniversite eğitimine 3 haftalık korona virüsü tatilinin açıklanmasının ardından öğrenciler otobüs duraklarına akın ederken, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ilginç bir şekilde öğrencilerine seslendi.

Bartın'da, üniversite eğitimine 3 haftalık korona virüsü tatilinin açıklanmasının ardından öğrenciler otobüs duraklarına akın ederken, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ilginç bir şekilde öğrencilerine seslendi.



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerine seslenerek, "Kıymetli arkadaşlar, Duyduk ki bilet kuyruğundaymışsınız. Bu acele neden? Bizden çok mu sıkıldınız? Panik yapmayın, bireysel tedbir alın. Alınan önlemler ileriyi düşünerek ölçülü davranmayı bizler için ehemmiyetli kılıyor. Güvendeyiz, unutmayın" dedi.



Rektör Uzun'un paylaşımını sempatik bulan öğrencilerden de aynı şekilde mizahi cevaplar geldi. Öte yandan Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan video ile korona virüsünden korunmanın yolları etkin bir şekilde anlatıldı.



Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu bünyesinde barındırarak, sağlık alanında önemli çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi, hazırladığı videoyla korona virüsünden korunmanın yollarını anlattı.



Web sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan video kısa zamanda yüzlerce kişiye ulaşarak önemli bir farkındık oluşturdu.



Hazırlanan çalışmayla 'Korona virüsünden nasıl korunuruz?' sorusunun cevabı verilerek, hastalığın önlenmesinde hijyen kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.



7 başlıkta aktarılan uyarılar şu şekilde:



"Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ile burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı ve mendil kullanıldıktan sonra ağzı kilitli bir poşet kullanılarak kapaklı bir çöp kutusuna atılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeli, gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı. Ateş, öksürük ile birlikte nefes darlığı belirtileri olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı."



Ayrıca video paylaşılırken panik yapılmaması ve alınan önlemlerin ileriyi düşünerek ölçülü davranmayı herkes için ehemmiyetli kıldığı aktarılarak, bireysel tedbirlerin önemi ifade edildi. - BARTIN

Kaynak: İHA