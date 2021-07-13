Bartın kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bartın kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Bartın kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bartın kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Bartın kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bartın kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Bartın oldu. Peki, Bartın kurban kesim yerleri nerededir? Bartın kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Bartın'da kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Bartın kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Bartın kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Bartın kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Bartın kurban kesim yerleri 2021! Bartın kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

BARTIN KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Bartın kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADIADRESİLETİŞİM
BELEDİYE MEZBAHANESİGÜRGENPINARI KÖYÜ MEVKİİ - MERKEZ/ BARTIN03782271868
MEZBAHANEYARDİBİ MEVKİ KURUCAŞİLE05307617171
ULUS ÖZEL SARAÇOĞLU MEZBAHANESİKASIMLAR MH.SÜLEYMANDERESİ ULUS/BARTIN4161015
ABDİPAŞA BELEDİYE MEZBAHANESİHAYVAN PAZARI YANI ABDİPAŞA BLD.ULUS/BARTIN4264124
KUMLUCA BELEDİYE MEZBAHANESİFEVZİ ÇAKMAK CAD.ULUS/BARTIN4466032

Devamı için Diyanet'in sitesine bakabilirsiniz...

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

BARTIN KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADIADRESİLETİŞİM
AKÇAMESCİT KÖYÜ HAYVAN PAZARIAKÇAMESCİT KY. TOPAL ALİ MEVKİİ378 2271868
AHŞAP YAPI TEKNE İMALATHANESİ OKULUNUN ARKASINDAKİ ARAZİLİMAN MH.05307617171
KURBAN SATIŞ YERİİTFAİYE SK. ULUS/BARTIN416 10 15
KURBAN SATIŞ YERİABDİPAŞA HAYVAN PAZARI SATIŞ YERİ4264124
KURBAN SATIŞ YERİKUMLUCA BLD. CUMHURİYET CAD. ULUS/BARTIN4466032

Devamı için Diyanet'in resmi sitesine bakabilirsiniz...

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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Bartın kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Bartın kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri! - Haberler
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