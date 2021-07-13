Bartın'dan kısa kısa
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Bartın'dan kısa kısa

Bartın'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirlerle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç, Necmi Balık ve daire müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Akın, salgın sürecinin başından bu yana aktif şekilde alanda olduklarını, tedbirlerin uygulanması adına gerekeni yaptıklarını bildirdi.

Normalleşme sürecinde de aynı titizlikle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Akın, "Önümüzde bayram haftası var. Büyük yoğunluk oluşacağını düşünerek gereken tedbir kurallarının eksiksiz uygulanması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu toplantımızda da tedbir çalışmaları kapsamında neler yapılabileceğini değerlendirdik. Önemli kararlar aldık. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda bayram temizliği yapıldı

Bartın Belediyesince Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda yabani ot biçme, bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Başkan Cemal Akın, vatandaşların rahat ve huzurlu şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı temizlik çalışması yapıldığını belirterek, "Mezarlar arasındaki yürüyüş alanlarını kaplayan yabani otlar biçildi, mevcut ağaçlarda budama işlemleri tamamlandı. Son olarak Gecen ve Kavallar mezarlıklarında yabani ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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