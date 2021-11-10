Telefonda tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek öldürdü
Bartın'da önceki akşam saatlerinde telefonda eski sevgilisiyle tartışan Ercan Özkavlak daha sonra eski sevgilisi Azize Gülmez'in iş yerine giderek dehşet saçtı. Kadını göğsünden vurarak öldüren şahıs, kendisine engel olmak isteyen bir kişiyi de ağır yaraladı.
Bartın'da önceki akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ercan Özkavlak ile eski sevgilisi Azize Gülmez telefonda tartıştı. Daha sonra telefonu kapatan Özkavlak, eski sevgilisinin iş yerine giderek hem sevgilisine hem de kendisine engel olmak isteyen bir çalışana saldırdı. Kadın ölürken, diğer kişi ağır yaralandı.
Karasu köyünde faaliyet gösteren bir fındık deposunda meydana gelen olaya göre Ercan Özkavlak telefonla görüştüğü eski sevgilisi Azize Gülmez'le kavga yaşadı. Tartışma sonrası Özkavlak, Azize Gülmez'in çalıştığı iş yerine giderek konuşmak istedi. Bu sırada fındık deposunun ikinci katında yer alan tuvaletlerin bulunduğu bölgede Gülmez'i silahla göğsünden vurarak yaralayan Özkavlak kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanlarından Emrullah Yıldız'a da üç el ateş etti.
Göğsünden vurulan Gülmez ile birlikte başı, sırtı ve ayağından yaralanan Yıldız 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan Gülmez'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay sonrası aracına binip depodan hızla uzaklaşan Özkavlak'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eski sevgilisini öldüren ve kendisine engel olmak isteyen depo çalışanını da ağır yaralayan Özkavlak bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekiplerince olayın meydana geldiği fındık deposundaki güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.