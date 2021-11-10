Telefonda tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek öldürdü

Bartın'da önceki akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ercan Özkavlak ile eski sevgilisi Azize Gülmez telefonda tartıştı. Daha sonra telefonu kapatan Özkavlak, eski sevgilisinin iş yerine giderek hem sevgilisine hem de kendisine engel olmak isteyen bir çalışana saldırdı. Kadın ölürken, diğer kişi ağır yaralandı.

İŞ YERİNE GİDEREK KONUŞMAK İSTEDİ

Karasu köyünde faaliyet gösteren bir fındık deposunda meydana gelen olaya göre Ercan Özkavlak telefonla görüştüğü eski sevgilisi Azize Gülmez'le kavga yaşadı. Tartışma sonrası Özkavlak, Azize Gülmez'in çalıştığı iş yerine giderek konuşmak istedi. Bu sırada fındık deposunun ikinci katında yer alan tuvaletlerin bulunduğu bölgede Gülmez'i silahla göğsünden vurarak yaralayan Özkavlak kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanlarından Emrullah Yıldız'a da üç el ateş etti.

KADIN ÖLDÜ, ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Göğsünden vurulan Gülmez ile birlikte başı, sırtı ve ayağından yaralanan Yıldız 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan Gülmez'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olay sonrası aracına binip depodan hızla uzaklaşan Özkavlak'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eski sevgilisini öldüren ve kendisine engel olmak isteyen depo çalışanını da ağır yaralayan Özkavlak bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekiplerince olayın meydana geldiği fındık deposundaki güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet