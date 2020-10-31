Barış Sitesi'nde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Barış Sitesi'ndeki çalışmalar Cansız bedenlere ulaşılması Ambulansa konması Ağlayan vatandaşlar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesinde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma...

Barış Sitesi'ndeki çalışmalar

Cansız bedenlere ulaşılması

Ambulansa konması

Ağlayan vatandaşlar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesinde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bina enkazından bir vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez