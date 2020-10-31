Barış Sitesi'nde iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
31.10.2020 15:22 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:28
Barış Sitesi'ndeki çalışmalar Cansız bedenlere ulaşılması Ambulansa konması Ağlayan vatandaşlar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesinde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma...
Barış Sitesi'ndeki çalışmalar
Cansız bedenlere ulaşılması
Ambulansa konması
Ağlayan vatandaşlar İZMİR - Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesinde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bina enkazından bir vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez