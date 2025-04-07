Barış Pehlivan Halk TV'den neden ayrıldı? Barış Pehlivan istifa mı etti?

Halk Tv'de yaşanan Rasim Ozan Kütahyalı krizi, kanal içinde büyük tartışmalara yol açtı. Kütahyalı'nın Halk TV ile yaptığı söyleşinin YouTube kanalında yayınlanması, başta Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Timur Soykan olmak üzere birçok gazetecinin sert tepkisine neden oldu. Bu durum, kanal içindeki gerginliği artırırken, Halk TV'de ayrılık dalgası yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Özellikle, uzun süredir Halk TV ekranlarında yer alan Barış Pehlivan'ın kanaldan ayrılıpayrılmadığı merak konusu olurken, bu sürecin perde arkasında hangi gelişmelerin olduğu da tartışılıyor. Peki, Barış Pehlivan gerçekten Halk TV'den ayrıldı mı, ayrılık kararının nedeni ne? İşte, merak edilen detaylar ve son gelişmeler…

BARIŞ PEHLİVAN HALK TV'DEN AYRILDI MI?

Halk TV'de uzun süredir görev yapan gazeteciler, Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaja sert tepki gösterdi. Barış Pehlivan, Timur Soykan ve Murat Ağırel gibi isimler, Halk TV'nin Kütahyalı'ya söz hakkı vermesini ve mikrofon uzatmasını eleştirerek bu duruma isyan etti. Yaşanan gerilim sonrası, Barış Pehlivan'ın kanaldan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Bu gelişme, Halk TV bünyesinde başlayan istifa dalgasının bir parçası olarak yorumlandı.

Barış Pehlivan Halk TV'den ayrıldı mı

BARIŞ PEHLİVAN HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Barış Pehlivan, Kütahyalı ile yapılan söyleşinin ardından sessizliğini bozarak, Halk TV'nin bu isme mikrofon uzatmasını eleştirdi. Pehlivan, istifa sürecine dair yaptığı açıklamada, Kütahyalı'nın Türkiye'deki medya düzeninin çürümüşlüğünü temsil ettiğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Kütahyalı, Türkiye'deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı, 2007 sonrası Türkiye'deki kumpasların gönüllü, bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse, lütfen bana gazeteci demeyin."

Barış Pehlivan Halk TV'den neden ayrıldı

Bu sert çıkışının ardından, Pehlivan'ın kanaldan ayrılma kararı aldığı kesinleşti. Yaşanan bu gelişme, Halk TV'deki istifalar zincirinin önemli bir halkası olarak değerlendirildi.