Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm yok mu, neden yok? Barbaroslar yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu, İbrahim Ethem Arslan ve Tuba Kaya'nın birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı normalde Perşembe günleri yeni bölüm ekranlara geliyordu. Fakat bu hafta yeni bölümü yayınlanmadı. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ne zaman, bu hafta neden yok?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMÜ BU HAFTA YOK MU, NEDEN YOK?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Dizinin özel bölümü yayınlandı. Bunun ardından izleyiciler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü neden yok araştırmaya başladı.

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü haftaya 11 Kasım Perşembe ekranlara gelecek. Bugün ise özel bölümüyle ekranlara gelecektir.

Yapılan paylaşım şöyle:

"8. bölüm 1. ön izleme yayında! ''Herkes gazaya hazır mı?'' #BabaOruç #BarbaroslarAkdenizinKılıcı 8. bölümüyle 11 Kasım Perşembe saat 20.00'de @trt1 'de!"

Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya Perşembe ekranlara gelecektir.

BARBAROSLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haber in üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.

Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?

Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?

Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır. Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır. Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir?

Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek midir? Cafer, Şahin ve Sylvio üçgenini ortaya çıkarabilecek mi?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

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