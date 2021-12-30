Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı canlı izle! TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. yeni bölüm izle! Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak?
Barbaroslar canlı izle! TRT 1 yeni dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün 15. bölümü ile ekranlara geliyor. Tarihi dizi izlemeyi sevenler Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı konusu nedir, oyuncuları kimler, yeni bölümde neler olacak, canlı izleme linki var mı? araştırıyor. Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm canlı izle! Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümde neler olacak? Barbaroslar canlı full HD izle! Barbaroslar 15. bölüm izle!
Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm izle! Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar 15. bölümü bugün ekranlara gelecek. Barbaroslar canlı olarak izlemek isteyen izleyiciler Barbaroslar canlı izleme linki, Barbaroslar 15. bölüm canlı izle, aratmaları yapıyor. Barbaroslar canlı izle! TRT 1 Barbaroslar yeni dizi 15. bölüm canlı izle! Barbaroslar yeni bölümde neler olacak? Barbaroslar 15. bölüm full HD izle! Barbaroslar yeni dizi yeni sezon ilk bölüm canlı seyret!
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE!
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı her hafta perşembe akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni 15. bölüm 30 Aralık Perşembe günü ekranlarda olacak.
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda bu bölüm İlyas'ın düğünü olduğu görülüyor.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pietro ve Rodos Şövalyelerine büyük bir yenilgi yaşatan Oruç Reis, Unita'nın yağmaladığı altınları Habeşli mazlumlara teslim etmeyi başarmıştı. Bu sırada çakaloz topları taşıdığı gerekçesiyle gemisine el konan Oruç Reis, Karabay'a engel olmak için İskenderiye'ye dönmek zorunda kalmış ve Habeşlilerle kalan İlyas ve leventleri pusuya düşürülmüştü. Antuan tarafından ağır bir darbe alan İlyas ölecek midir? Kardeşi İlyas'ın pusuya düşürüldüğünü öğrenen Oruç onu ölümün pençesinden kurtarabilecek midir? Oruç'u kimler, nasıl durdurmak isteyecektir?
Oruç'un bir Osmanlı gölgesi olarak İslam aleminde yükselişini engelleyemeyen Karabay, onu topraklarından silmek için ne yapacaktır? Firuze, İskenderiye'de imalathanesini kurmayı planlanan Hüma'nın ticarette güçlenmesini nasıl engelleyecektir?
Akdeniz'in kapılarını aralamak için sırlı kitabın çözüm yolculuğuna çıkan Hızır ve Meryem kendilerine kurulan tuzakları atlatarak Midilli'ye ulaşmayı başarmıştı. Piri Reis'in ışığında Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak tersanenin tetkiklerini yaptıkları sırada Meryem'i almaya gelen Gladyus ve Rodos Şövalyeleri tarafından kıskaca alınmışlardı. İshak ve yeniçerilerin gelişiyle büyüyen saldırıda Meryem kurtulabilecek midir? Yoksa Pietro kardeşi olduğundan şüphe ettiği Meryem'i nihayet ele geçirebilecek midir?
Kardeşinin Şahbaz'ın elinde olduğunu öğrenen Isabel, onun öldürülmesinden endişe ederek handa çalışmayı kabul etmiş ve Oruç ile yollarını ayırmıştı. Isabel'in tehdit edildiğini düşünen Oruç, Unita için çalışan Şahbaz'ın kirli oyunlarını ortaya nasıl çıkartacak ve ona nasıl bedel ödetecektir?
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : İsabel
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Cemre Gümeli : Meryem
Okan Şenozan : Karabay
Aytek Şayan : Şahbaz
Ümit Çırak : Slyvio
Serpil Özcan : Asiye
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Gökhan Gencebay : Bülbül
Şeyma Peçe : Esther
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Dilistan Balcı : Ayşe
Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
Yiğitcan Özyiğit : Meczup
Serkan Ergün : Burak Reis
Haberler.com - Gündem