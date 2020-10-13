Baraj yeni sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 9. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?
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Baraj yeni sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 9. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

13.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:43
Baraj yeni sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 9. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

Baraj Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. On bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Baraj 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 9. bölüm kesintisiz izle!

Fox TV ekranlarında başlayan Baraj dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne merak edildi. Baraj 9. bölüm izle! Baraj 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tüm baraj çalışanları için organize edilen yemekli eğlencede Tarık, Zerrin'den Nehir'in dolandırıcı olduğunu öğrenir. Tarık sinirle Nehir'in yanına gider. Nehir'e Nazım olmadığı gerçeğini söyler. Sert konuşur. Nehir yıkılır. Her şeyden habersiz Nazım, Nehir'in karşısına çıkar.

BARAJ SON BÖLÜM İZLE...

Baraj yeni sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 9. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

BARAJ DİZİSİ KONUSU NE?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BARAJ 10. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Baraj dizisi bugün akşam yayınlanacaktır. Henüz 10. bölüm fragmanı çıkmadı. Dizinin yayınlanmasının ardından yeni bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Takipte kalabilirsiniz.

BARAJ DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Baraj yeni sezon 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj 9. bölüm canlı izle! Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj konusu ne?

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler:

• Feyyaz Duman (Nazım)

• Biran Damla Yılmaz (Nehir)

• Burak Yörük (Tarık)

• Sumru Yavrucuk (Zerrin)

• İman Casablanca (Zahra)

• Sait Genay (Orhan)

• Tuna Orhan (Ekrem)

• Rana Cabbar (Kemal)

Yardımcı karakterler:

• Mesut Yılmaz (İsmet)

• İhsan İlhan (Yaşar)

• Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

• Şamil Kafkas (Halil)

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