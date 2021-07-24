Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı

Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde piknik yaparken serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğulan Hale Nur Mece (22) ve Emirhan Mece'nin (11) sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan kardeşleri Elif Nur Mece (13) de kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde piknik yaparken serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğulan Hale Nur Mece (22) ve Emirhan Mece'nin (11) sudan çıkarılıp hastaneye kaldırılan kardeşleri Elif Nur Mece (13) de kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Karakucak Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden Mece ailesinin çocukları Hale Nur, Elif Nur ve Emirhan Mece, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Kardeşlerden Elif Nur, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Hale Nur ve Emirhan Mece kardeşlerin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.Elif Nur Mece de bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mece kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.


Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Gedson Fernandes Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Baraj gölüne giren kardeşlerden Elif Nur da kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 13:12:13. #1.15#

title