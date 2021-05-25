Banvit BRF, Türkiye'de yaklaşık 46 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek

Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, Banvit BRF olarak Türkiye'de yaklaşık 46 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu yatırıma 2021 yılından başlayacağız ve sonraki 2 yıl içerisinde aşamalı olarak tamamlamayı hedefliyoruz.

Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, Banvit BRF olarak Türkiye'de yaklaşık 46 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu yatırıma 2021 yılından başlayacağız ve sonraki 2 yıl içerisinde aşamalı olarak tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Gündüz, Banvit BRF'nin yeni yatırımına ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Banvit olarak 1968 yılından bugüne sektörde başarılarla dolu 53 yılı geride bıraktıklarını, Mayıs 2017'de dünyanın önemli gıda şirketlerinden biri olan BRF ile güçlerini birleştirdiklerini anımsattı.

BRF'nin, hayvansal gıda üretimi ve ihracatında küresel güçlerden biri konumunda bulunduğunu aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Şu an 117 ülkeye ürünlerini ulaştıran BRF'nin Türkiye, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli ülkelerde 47 üretim tesisi mevcut ve yaklaşık 100 bin kadar çalışanı bulunuyor. 2020 yılındaki toplam üretimi 4 milyon ton. Banvit BRF olarak ülkemizde yaklaşık 46 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu yatırıma 2021 yılından başlayacağız ve sonraki 2 yıl içerisinde aşamalı olarak tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yatırımımız, hem Bandırma'daki piliç üretim tesisimizi hem de Bandırma'daki ileri işlem tesisimizi kapsayacak. Yatırım tamamlandığında Bandırma piliç üretim tesisimizdeki kapasitemizi yaklaşık yüzde 12 oranında, kaplamalı ve pişmiş ürünler ile şarküteri ürünlerini ürettiğimiz Bandırma ileri işlem tesisimizdeki üretim kapasitemizi ise yaklaşık yüzde 40 artırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla sektörümüzdeki yerimizi yapacağımız bu yeni yatırımlarla birlikte daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz."

Yeni yatırım, yeni istihdamı beraberinde getirecek

Tolga Gündüz, ileri işlem tesisinde yapacakları yeni yatırıma paralel olarak yüzde 35, piliç üretim tesisinde ise yüzde 23 ek istihdam sağlamayı planladıklarını belirterek, yatırımlar tamamlandığında kapasitelerin artışına paralel olarak üretimden lojistik ve depolamaya kadar farklı alanlarda yaklaşık 600 kişiye daha iş imkanı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gündüz, böylece doğrudan istihdam sağlayacakları çalışan sayısının da yaklaşık 6 bin kişiye ulaşacağını aktararak, "Etki alanımızda çalışanlarımızın, yetiştiricilerimizin ve çalıştığımız diğer iş ortaklarımızın aileleriyle birlikte yaklaşık 30 bin kişiyi kapsamış olacağız. Böylece Banvit BRF olarak yolumuza daha büyük bir aile olarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Ürün portföyü anlamında ise 2021 yılı başı itibarıyla jumbo sosis ailesi ve IQF teknolojisi kullanarak ürettikleri dondurulmuş piliç parça ürünleri gibi inovatif ürünleri tüketicilerin beğenisine sunduklarını bildiren Gündüz, "Yatırımlarımızla birlikte portföyümüze yeni ürünler eklemeye devam edeceğiz ve önümüzdeki yıllarda büyümemizi de ağırlıklı olarak yine inovasyona odaklanarak sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Gündüz, ihracat alanındaki güçlerini yeni yatırımlarıyla pekiştirmeyi ve ülke ekonomisine olan katkılarını da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu yıl BRF'nin açıkladığı 2030 sürdürülebilirlik vizyonları çerçevesinde, yeni yapacakları bu yatırımlarda sürdürülebilirliği de muhakkak gözetmeye devam edeceklerini belirten Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kullandığımız ambalaj malzemelerimizin mevcutta yüzde 98 olan geri dönüştürülebilirlik oranını yüzde 100'e çıkartmayı hedefliyoruz. Özellikle su tüketimi konusunda önemli çalışmalarımız var. Bandırma kampüsümüzdeki atık su geri kazanım tesisi ile arıttığımız suyun, ortalama yüzde 34'ünü içme suyu kalitesinde geri kazanıyoruz. Böylece içme suyu olarak tüketilebilecek bu yüzde 34'lük dönüşüm oranıyla yaklaşık 5 bin hanenin bulunduğu ortalama 20 bin nüfuslu bir ilçenin yıllık kullanım ve içme suyunu geri kazanmış oluyoruz. 2021 yılında tüm tesislerimizdeki su kullanımımızı, bir önceki yıla oranla yüzde 3 azaltmayı hedefliyoruz. 2025 yılına kadar da bu oranı yüzde 13'e ulaştırmayı planlıyoruz."

Gündüz, geçen yıl Bandırma ve İzmir kampüslerinde faaliyet gösteren piliç üretim tesisleri ve İzmir yem fabrikası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen "sıfır atık" belgelerini aldıklarını, 2021 yılı sonuna kadar Elazığ'daki piliç üretim tesisi ve İzmir'deki hindi üretim tesisini de bu belge kapsamına almayı hedeflediklerini bildirdi.

"Salgın, mangal dönemindeki satışları olumsuz etkiledi"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gündüz, "Türkiye beyaz et sektöründe 2020'deki rakamlara bakıldığında, toplam 2 milyon 136 bin ton civarında üretim gerçekleştirildi. Yaklaşık kişi başı beyaz et tüketimimiz 21 kilogram seviyesinde. Bu gelişmiş ülkelerle ve dünyanın birçok farklı bölgesiyle kıyaslandığında çok düşük bir rakam. Proteinin önemini düşündüğümüzde burada çok büyük bir gelişme alanı olduğunu öngörüyoruz. Üretim anlamında Türkiye'de çok kaliteli firmalar var. İhracatın ivme kazanmasıyla beraber önemli potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Dolar kurundaki artışların soya ve mısır fiyatlarına etkisi olduğunu vurgulayan Gündüz, bu girdi maliyetlerinin toplam üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini ifade etti.

Tüketicilerin sağlıklı ürünlere ve yarı pişmiş ürünlere doğru yönelmeye başladığını aktaran Gündüz, sağlıklı, kaplamalı, yarı pişmiş ürünleri piyasaya yakında sunacaklarını bildirdi.

Gündüz, Türkiye'deki toplam beyaz et üretimi içerisinde yüzde 12-13 paya sahip olduklarını söyledi.

Sokağa çıkma yasakları ve salgının satışları olumsuz etkilediğini ifade eden Gündüz, "Beyaz et sektörünün en önemli dönemlerinden birisi mangal dönemidir. Bu fırsatı geçen sene maalesef kaçırdık. Bu kanallar kapandıktan sonra tüketicilerimizin çoğunluğu marketlerden alışverişlerini yapıyorlar." dedi.

"Bandırma kampüsüne soğuk hava depolama tesisi de ekleyeceğiz"

Banvit BRF AGRO Direktörü Christine Maziero Castro ise söz konusu yatırım sürecini 3 yılda tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Özellikle mevcut kapasite kullanım oranlarını kuluçka ve yem üretim tesislerinde artırmaya odaklanacaklarını belirten Castro, bu yatırımla birlikte tesislerdeki kapasite kullanım oranlarının artması sonucu üretim kapasitelerinde de artış görüleceğini kaydetti.

Castro, Bandırma kampüsüne soğuk hava depolama tesisi de ekleyeceklerini aktararak, "Lojistik süreçlerimizi bu depolama ile birlikte tasarrufa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de gerekli tüm önlemleri titizlikle uygulamaya devam edecek ve üretimimize kesintisiz devam edeceğiz." dedi.

"Yıl sonu ciromuzda geçmiş yıllardaki performansımıza paralel bir büyüme bekliyoruz"

Banvit BRF Finans Direktörü (CFO) Ahmet Ersöz de 1992 yılından bu yana halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini, yaklaşık 30 yıldır tüm bilgileri kamuya açık ve şeffaf olarak paylaştıklarını söyledi.

Gerçekleştirecekleri yaklaşık 46 milyon dolarlık yatırımı finanse etmek için hem öz kaynaklardan hem de yatırım finansman kredisinden faydalanacaklarını aktaran Ersöz, şunları kaydetti:

"Mayıs ayı başında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdiğimiz üzere, Romanya merkezli Banvit Food SRL'nin hisse devrini gerçekleştirdik. Buradan elde ettiğimiz satış gelirini, 20,3 milyon avro olarak öz kaynaklarımıza aktardık. Tüm yatırımlar tamamlandığında artan kapasitemize paralel olarak, yıl sonu bilançomuzun da olumlu olarak etkilenmesini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi 2020 sonu ciromuzu, bir önceki yıla oranla yüzde 9 artışla 3,7 milyar TL'ye ulaştırdık. Yeni yatırımlarımızın tamamlanması doğrultusunda yıl sonu ciromuzda geçmiş yıllardaki performansımıza paralel bir büyüme bekliyoruz. Üretim kapasitemizdeki artışın, yurt içi satışlarımız dışında ihracatımıza da olumlu etkileri olacaktır. 2020 sonu ciromuza yaklaşık 100 milyon dolar tutarında katkısı olan ihracat gelirlerimizin de önümüzdeki yıllarda artış kaydetmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt