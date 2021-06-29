Banu Zorlu kimdir? Banu Zorlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

1985 yılında Sevgi Damlacıkları filmiyle iki mansiyon, bir özel jüri ödülü alan Banu Zorlu, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Banu Zorlu kimdir? Banu Zorlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

2002 yılında başrollerini Ajda Pekkan'la paylaştığı "Şöhret Sandalı" filminde oynayan ve Küçük Ağa dizisiyle beğeni toplayan Banu Zorlu son dönemde internette en çok aratılan isimler arasında yer almakta. Banu Zorlu ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANU ZORLU KİMDİR?

Banu Zorlu, 2 Aralık 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Tam adı Naime Banu Zorlu'dur. Ayda adında bir kız kardeşi vardır. Ünlü sinema yönetmeni Eser Zorlu ve senarist Yasemen Zorlu'nun kızıdır. Banu doğduktan sonra aile İsviçre'nin Zürih şehrine göç etti. 3 yıl sonra da Almanya'ya Duseldorf şehrine gittiler. 3 yıl Sonra da tekrar İzmir'e taşındılar. İzmir İtalyan İlköğretim Okulu'nda okudu. Ortaokul ve liseyi İstanbul Fransız Lisesi'nde bitirdi.

İlkokuldan sonra girdiği konservatuar sınavında yarı zamanlı olarak piyano bölümünü kazandı. 1991-1996 yılları arasında Kadıköy Haldun Taner Devlet Konservatuarı Piyano bölümünde okudu. Lisede konservatuarın şan bölümü sınavlarına giren Banu Zorlu, opera bölümüne girdi. 1996-2002 yılında okuduğu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan ve Opera bölümünü kazanan ve burada piyano, solfej, ritim, mimik rol, opera ve sahne dersi alan Zorlu, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümünü kazandı. Burada da İtalyanca, Almanca, İngilizce, tiyatro, ülkeler dansı, şan, ritmik, modern dans, korrepetisyon, ensemble , sahne, diksiyon, yabancı dillerde diksiyon, opera tarihi, ritim, piyano gibi dersler aldı.

1985 yılında senaryosunu annesi Yasemen Zorlu'nun yazdığı, babası Eser Zorlu'nun yönettiği "Sevgi Damlacıkları"nda başrolünü Neşe Aksoy ve Hayati Hamzaoğlu'nun oynadığı filmde oynadı. Aynı filmle iki mansiyon, bir özel jüri ödülü aldı.

Lisedeyken TRT Radyo Evi'nin açtığı sınavı kazanarak, solist olarak yabancı dillerde şarkı söyledi. Banu Zorlu, sahnede yedi dilde şarkı söyleyebilmektedir.

1995 yılında babası Eser Zorlu'nun yönettiği TRT için çekilen "Müdür Baba" isimli dizide 52 bölüm oynadı. 1997 yılında ilk kez İzmir'de sahneye çıktı. 1998 yılında TRT için çekilen "Büyülü Gözler" isimli dizide başrol oynadı. 1999 yılında babası Eser Zorlu'nun yönettiği, TRT için çekilen "Hayat Bazen Tatlıdır" isimli dizide 52 bölüm oynadı.

2002 yılında başrollerini Ajda Pekkan'la paylaştığı "Şöhret Sandalı" filminde oynadı.

İlk albümü solo "Boom Boom"u 2004'de Dubai'de piyasaya çıkardı.

2010 yılında kardeşi Ayda ile birlikte açtığı Nişantaşı'ndaki Mavi Bale Dans Merkezi'nde şan dersleri vermeye başladı.

Üniversite öğrencisi iken evlenip bir yıl sonra boşandı.

DİSCOGRAFİ

1997 - Vay Başımıza Gelenler

1999 - Uğur Böceği

2004 - Aşk

2004 - Boom Boom

2005 - Nanu

2006 - Gizli Aşk

2008 - Gönül Çiçekleri

2012 - Ansızın

FİLMOGRAFİ