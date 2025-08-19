Banu Berberoğlu kimdir? Banu Berberoğlu kaç yaşında, nereli?

Banu Berberoğlu kimdir? YouTube ve Instagram platformlarında yayınladığı videolarla tanınan Banu Berberoğlu, samimi içerikleriyle kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle gündelik hayatı konu alan vlog tarzındaki içerikleri, onun doğal tavırları sayesinde izleyici tarafından ilgiyle takip edildi. Banu Berberoğlu kaç yaşında ve nereli? sorusu kadar, eğitim hayatı ve sosyal medya kariyeri de merak ediliyor. İşte genç fenomen hakkında bilinmesi gerekenler…

BANU BERBEROĞLU KİMDİR?

Banu Berberoğlu, 15 Aralık 1994 doğumlu sosyal medya içerik üreticisidir. Aslen Trabzonlu olan Berberoğlu, yaşamını Trabzon'da sürdürmektedir. Eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nde tamamlamıştır. Doğum yeri Trabzon olan Banu Berberoğlu, Karadeniz bölgesinde büyümüş ve halen Trabzon'da yaşamaktadır.

Banu Berberoğlu, özellikle YouTube'da sevgilisi Mehmet ile birlikte çektiği vlog videolarıyla tanındı. İçeriklerinde genellikle gündelik yaşam, abur cubur deneyimleri, makyaj ve eğlenceli sohbetler yer alıyor.

BANU BERBEROĞLU KAÇ YAŞINDA?

1994 doğumlu olan Banu Berberoğlu, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.

BANU BERBEROĞLU NERELİ?

Doğum yeri Trabzon olan Banu Berberoğlu, Karadeniz bölgesinde büyümüş ve halen Trabzon'da yaşamaktadır.