Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum
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Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum

14.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:54
Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum

Afrodit lakaplı Banu Alkan, son verdiği röportajda sanatçının toplum önünde yarı milletvekili sayıldığını hatta kendisinin de bir gün Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istediğini söyledi.

Giyim tarzı ve renkli kişiliğiyle yıllardır adından söz ettiren Banu Alkan, Posta'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy'la yeni bir projeye başlayacağıyla ilgili haberlere açıklık getiren Alkan, "Görüşmeler yaptık ama formatı açıklamam şimdilik doğru olmaz" dedi.

"BUGÜN ÖLSEM YÜZYIL RAFLARDA OLURUM"

"Sizin gibi bir oyuncu bugün neden sinema ya da dizilerde yok" sorusu üzerine dobra açıklamalarda bulunan Banu Alkan, "Ben iki dizi yaptım ve bir daha da dizi yapmam. Çok önemli projeler geldi de yapmadım. Çünkü ben özgür bir insanım. Seyahatlerimi engelliyorsa dizi çekemem. Zaten setlere koşmaktan genç kızlığımı yaşayamadım. Şimdi genç kadınlığımı yaşıyorum. Zaten şöhretin en zirvesine çıktım. Bugün ölsem yüzyıl raflarda olurum. İmzamı çoktan attım. Filiz Akın, 40 yıldır çalışmıyor ama hala Filiz Akın" dedi.

Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum

"KÜLTÜR BAKANI OLMAK İSTERİM"

Siyasi duruşundan bahseden Banu Alkan sözlerine şöyle devam etti: "Bir sanatçı toplumun önünde yarı milletvekili sayılır. Sanatçının kişiliği de topluma örnek olmalı. Toplumun önündeyseniz her şeye dikkat etmelisiniz ama siyaset başka bir şey. Bir gün mutlaka Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak isterim. Çünkü benim yapabileceğim bakanlık o. Sanayi Bakanı olamayacağıma göre! Sanatla ilgili olarak Türkiye'yi dünyayla birleştirmek isterdim. Sanatçı olduğum için bu bakanlığa yakıştırıyorum kendimi. Başka bir siyasi söylemim olamaz. Ben herkesin yıldızıyım. Mutlaka toplumsal olaylara parmak basabilir bir sanatçı ama bazılarını kırabilir."

"HAYVAN YASASININ ÇIKMASI GEREKİYOR"

Afrodit, "Ülkenin en büyük sorunu ne?" sorusu üzerine de "Kadına, çocuklara ve hayvana karşı olan şiddeti çözmemiz lazım. Hayvan yasasının çıkması şart. Hayvanlara bu derece acımasız davranmak, insanoğluna yakışmıyor. Kadın; eş, kardeş, anadır. Bunu görüp kadına daha çok değer verilmesi lazım" dedi.

"KYLIE SİNSİCE HİKAYELERİMİ İZLİYOR"

Dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'in kendisini taklit ettiğini söyleyerek "Kezban" deyip tepki gösteren Banu Alkan, "Resmen beni kopyalayarak yarattı kendini. Bir baktım ki yeşil lens bile takmış gözlerine. Madem beni bu kadar beğenip kendine uyguluyorsun, bari bir fotoğrafımı beğen. Sinsi sinsi Instagram'da Story'lerimi izliyor. Geçenlerde benim mayomun aynısını diktirip giymiş. En azından bir takdir et beni. Hep aynı ve bunu yapmaya sürekli devam ediyor. Kezban işte! Sadece o değil, daha çok var onun gibi beni taklit eden" ifadelerini kullandı.

Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum

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