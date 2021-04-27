Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kapanacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kapanacak mı?

Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kapanacak mı?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Banakların kaçta açılıp kaçta kapanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde yasaktan muaf olacak kişiler ve iş yerleri ile ilgili açıklama yapıldı. 29 Nisan saat 19.00'dan itibaren başlayacak olan tam kapanmada bankaların muaf olacağı saatler açıklandı. Peki, bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kapanacak mı?

Bankaların çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi ile belli oldu. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya uygulanacak. Belirtilen saatler aralığında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

BANKALARKAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

İşte son düzenlemelerin ardından bankaların çalışma saatleri...

VakıfBank çalışma saatleri

VakıfBank tarafından yapılan son açıklamada, "Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Halkbank çalışma saatleri

Halkbank tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası tarafından müşterilere gönderilen mesajda, "Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Türkiye İş Bankası çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30/13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Garanti BBVA çalışma saatleri

Garanti BBVA'dan paylaşılan çalışma saatleri düzenlemesi mesajında, "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" denildi.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası'ndan çalışma saatleri konusunda yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Akbank çalışma saatleri

Akbank çalışma saatleri değiştirildi. Bankadan müşterilere gönderilen mesajda, "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

QNB Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank çalışma saatleri değişikliğini, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." mesajı ile duyurdu.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank'tan müşterilere gönderilen mesajda, "Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
CHP'den tam kapanma kararına tepki: İyi de ne yiyecek ne içecek bu insanlar?
Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Aykut Kocaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kapanacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:33:18. #1.16#

title