Bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kapanacak mı?

Banakların kaçta açılıp kaçta kapanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde yasaktan muaf olacak kişiler ve iş yerleri ile ilgili açıklama yapıldı. 29 Nisan saat 19.00'dan itibaren başlayacak olan tam kapanmada bankaların muaf olacağı saatler açıklandı. Peki, bankalar saat kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Bankalar kapanacak mı?

Bankaların çalışma saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi ile belli oldu. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya uygulanacak. Belirtilen saatler aralığında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

BANKALARKAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklandı. 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Genelgeye göre, hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belli yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

İşte son düzenlemelerin ardından bankaların çalışma saatleri...

VakıfBank çalışma saatleri

VakıfBank tarafından yapılan son açıklamada, "Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Halkbank çalışma saatleri

Halkbank tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Tüm şubelerimiz 14 Nisan 2021 itibarıyla 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası tarafından müşterilere gönderilen mesajda, "Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 14 Nisan 2021 .Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Türkiye İş Bankası çalışma saatleri

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30/13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Garanti BBVA çalışma saatleri

Garanti BBVA'dan paylaşılan çalışma saatleri düzenlemesi mesajında, "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz" denildi.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası'ndan çalışma saatleri konusunda yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Akbank çalışma saatleri

Akbank çalışma saatleri değiştirildi. Bankadan müşterilere gönderilen mesajda, "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

QNB Finansbank çalışma saatleri

QNB Finansbank çalışma saatleri değişikliğini, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." mesajı ile duyurdu.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank'tan müşterilere gönderilen mesajda, "Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir." ifadelerine yer verildi.