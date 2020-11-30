- Bangladeş'te "İkinci Abdül Hamit Han" Kur'an kursu açıldı
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- Bangladeş'te "İkinci Abdül Hamit Han" Kur'an kursu açıldı

30.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:34

- Bangladeş'te "İkinci Abdül Hamit Han" Kur'an kursu açıldı Türkiye-Bangladeş Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bangladeş'te başlatılan "1 Milyon Kur'an Kursu Projesi" kapsamında, ağustos ayında açılan "Fatih Sultan Mehmet" Kur'an kursun ardından "İkinci Abdül Hamit Han"...

- Bangladeş'te "İkinci Abdül Hamit Han" Kur'an kursu açıldı

DAKKA - Türkiye-Bangladeş Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bangladeş'te başlatılan "1 Milyon Kur'an Kursu Projesi" kapsamında, ağustos ayında açılan "Fatih Sultan Mehmet" Kur'an kursun ardından "İkinci Abdül Hamit Han" isimli Kur'an kursu da açıldı.

Türkiye-Bangladeş Kardeşlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağustos ayında başlattığı çalışmalarıyla Bangladeş tarihinin en büyük Kur'an kursu projesine imza atmıştı. Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in adının verildiği ilk kuran kursun ardından, yeni bir kurs daha açıldı. Yediden 70'e kadar her yaştaki Bangladeşlinin Kur'an-ı Kerim okumasının teşvik edilmesi için İkinci Abdülhamit Han'ın isminin konduğu 2'inci kuran kursunun açılışı da gerçekleştirildi. Her yıl en az 100 bin öğrenciye Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin hedeflendiği projenin 1'incisi Bangladeş 'in Cox's Bazar şehrinde açılırken, 2'incisi ise Lalmonirhat şehrin Hatibandha ilçesine bağlı Fakirpara köyünde kuruldu. Kuran-ı Kerim kursunun açılışında erkek ve kadın olmak üzere toplam 50 kişiye Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

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Açılışa Bangladeş Bağımsızlık Savaşı gazileri Zahurul Haque ve Abdul Aziz, derneğin Bangladeş temsilcisi Nur Nabi Ahmed ve dernek üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Bangladeş'te gerçekleşen açılışa Türkiye'den video konferans yöntemiyle katılan dernek kurucusu ve Başkanı Shihab Ahmed, yapılan çalışmaların iki ülke arasındaki var olan kardeşlik ilişkilerinin güçlendireceğini belirtti.

Açılışta edilen duada vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye de teşekkür etti.

- Bangladeş'te 'İkinci Abdül Hamit Han' Kur'an kursu açıldı
- Bangladeş'te 'İkinci Abdül Hamit Han' Kur'an kursu açıldı
- Bangladeş'te 'İkinci Abdül Hamit Han' Kur'an kursu açıldı
- Bangladeş'te 'İkinci Abdül Hamit Han' Kur'an kursu açıldı
- Bangladeş'te 'İkinci Abdül Hamit Han' Kur'an kursu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MOSHIUR RAHMAN

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