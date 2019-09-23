23.09.2019 15:22

Bangladeş Büyükelçisi Sıddıkı Gaziantep'te

GAZİANTEP - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıkı, bir dizi ziyarette bulunmak ve ikili ticari görüşmeler yapmak için Gaziantep'e geldi.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Gaziantep ile Bangladeş arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Gaziantep'te geldi. Gaziantep'te kentin önde gelenleri ile görüşen Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıkı, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ve Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Sıddıkı, ziyaret kapsamında Vali Davut Gül, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ile bir araya geldi. Gaziantep Ticaret Odası ziyaretinde iş adamları ile de görüşme yapan Büyükelçisi M. Allama Siddiki, Gaziantep ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Büyükelçi M. Allama Sıddıkı'ye ziyaretleri sırasında Elçi-Müsteşar Rais Hasan Sarower, Başkatip Sabuj Ahmed ile Gaziantepli iş adamı Erdal Özdemir de eşlik etti.

Sıddıkı ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gaziantep çok özel ve çok güzel bir şehir. Bu şehir tarihi öneme sahip bir şehir. Benim de bu şehre ikinci gelişim bu. Buraya turist olarak gelmek bile çok güzel ancak bizim Gaziantep'e geliş sebebimiz bu kentin liderlerini ziyaret etmek ve iş adamları ile bir araya gelmek. Programımız kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü'nü ziyaret etmek, buradaki Bangladeşli öğrencilerle bir araya gelmek ve iş adamları ile görüşmeler yapmak var" diye konuştu.

Büyükelçi Sıddıkı, akşam saatlerinde de Bangladeş-Türkiye dostluk yemeğine katılacak.

Kaynak: İHA