Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın adı Keçiören'de yaşayacak

ANKARA (DHA) - BANGLADEŞ'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismi Ankara'nın Keçiören ilçesinde açılışı yapılan parka verildi.

Keçiören Belediyesi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yılı anısına ilçedeki Kanuni Mahallesi Ümitova Caddesi'nde inşa edilen parka Bangladeş'in Kurucu Başbakanı Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman'ın ismini verdi. Parkın açılışı Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen, milletvekilleri, büyükelçiler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da yapılacak olan Atatürk Parkı'nın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli olduğuna da değinen Altınok, "Başkent Dakka'da yapılacak Atatürk Parkı kardeşliğimizin gelişmesinde ciddi anlamda katkı sunacak. Bu parkımız da iki ülkenin muhkem olan kardeşliğini devam ettirmek için önemli bir tesis. İki Müslüman ülkeyiz. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), 'Mümin müminin kardeşidir ve insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyuruyor. Parkımızın yapımına destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Mehmet Kasapoğlu ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum" ifadeleri kullandı.