Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı
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Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki Zeynep Gezen (44) ile kızı Sena Sude Göre (18) hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki Zeynep Gezen (44) ile kızı Sena Sude Göre (18) hayatını kaybetti. Kazada iki araçtaki 4 kişi de yaralandı.

Bandırma- Gönen kara yolu, 15'inci kilometredeki Edincik kavşağında saat 14.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Gönen ilçesinden gelerek Edincik'e dönüş yapan Meltem Kübra Ü. idaresindeki 39 ABL 710 plakalı otomobil ile Bandırma ilçesinden Gönen'e gitmekte olan İbrahim Ö. idaresindeki 10 TF 502 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücülerin yanı sıra, otomobilde bulunan Zeynep Gezen, Sena Sude Göre, Sümeyye H.K., Dilek Ö. yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeynep Gezen (44) ile kızı Sena Sude Göre(18)'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada yaralananlardan Meltem Kübra Ü., Sümeyye H.K., Dilek Ö. ve İbrahim Ö., ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Zeynep Gezen ve Sena Sude Göre'nin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı
Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı
Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı
Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı
Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı
Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı
Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan Dalgıç

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Bandırma-Gönen yolunda kaza: Anne ile kızı öldü, 4 yaralı - Haberler
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