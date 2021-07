Bandırma 1'inci El Emeği Festivali başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi öncülüğünde ilki düzenlenen El Emeği Festivali açılış töreni ile başladı. Festivalde ev hanımları ürettikleri el emeği ürünlerini satışa sunuyor.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda bu yıl ilki düzenlenen ve Bandırma Belediyesi ile Bandırma Kent Konseyi öncülüğünde gerçekleştirilen El Emeği Festivali törenle açıldı. Ev Hanımları'nın iki gün boyunca el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek satışını yapacağı El Emeği Festivali'nin açılışını Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun gerçekleştirdi.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tosun, " Pandemi sürecinde herkes çok sıkıldı, bunaldı. Hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak zor dönemlerden geçtik. Normalleşme ile birlikte tekrar eski neşeli, güzel günlerimize kavuşacağız. Bandırma Belediyesi olarak her zaman üretenden emekten yana olduk. Özellikle bunu yapanlar kadınlarımız olduğu zaman tam destek vermeye çalıştık. 2019'da Belediye Başkanı oldum. Ama bunun 1,5 yılını pandemi ile geçirdik. Önümüzdeki süreçte hep birlikte daha güzel projeler yapacağız. Kadınlarımıza daha çok destek olacağız. Üreten kadınlarımızın her zaman yanında olacağız. Kent Konseyimiz yeni ve heyecanlı. Daha görevi alır almaz bir çok proje geliştirmeye başladılar. Biz Bandırma Belediyesi olarak her zaman onların arkasında olacağız. Özellikle bu tarz projelerle Belediye'yi bir araya getirip olabildiğince sizlerin yanında olduklarını hissettireceklerine inanıyorum" dedi.

Polat : El Emeği Festivalimizin güçlendirmek istiyoruz

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ise İHA'ya yaptığı açıklamada, "1. El Emeği Festivalimiz için Bandırma Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bizlere katkı sağladılar. İki gün boyunca 28-29 Temmuz tarihlerinde Cumhuriyet Meydanımızda bu faaliyet sürecek. Buraya katılan hiçbir kimseden herhangi bir ücret almadık ve ücret talebimiz de olmadı. Kadınlarımızın evde boş vakitlerinde ürettikleri ve aile ekonomisine katkı sunmak için yaptıkları malzemeleri, değerleri burada sergiliyorlar. Bunları satarak ufakta bir gelir elde ediyorlar. Bu konuda çok mutluyuz. Bunu önümüzdeki yıllarda kapsamını genişleterek, El Emeği Festivali'ni daha da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Festivale katılan bayanlar arasında yer alan Muazzez Palta, "Pandemi sürecinde kadınlarımız evlere kapandılar. En zorluk çeken ev hanımlarımızdı. Bu kadınlar üreterek, el işi yaparak bu süreci atlatmaya çalıştılar. Yaptıkça evlerde üretilen işler birikti. Böyle bir festivalin yapılmasından ötürü Belediyemize ve Kent Konseyimize teşekkür ediyoruz. En azından kadınların el emeğinin biraz da olsa değerlendirileceğine inanıyoruz. Çünkü kadınlar ekonomik yönden ne kadar güçlü olurlarsa erkek şiddetine o kadar karşı koyabilecek kapasitede oluyorlar. Kadınların kazanması, üretmesi daha büyük daha geniş festivallerde buluşmak isteriz" dedi.

Festivale katılım sağlayan bayanlardan Dilek Karaaslan ise, "Kent Konseyi'nin Belediyemiz işbirliği ile hazırlamış olduğu güzel bir festival. Bize bu ortamı hazırladıkları için teşekkür ediyoruz. Ben makrame ile uğraşıyorum. 12 yaşından bu yana her türlü model makrame çalışmamı yapıyorum. Burada da el emeğim olan ürünlerimi sergilemeye geldim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Aldemir