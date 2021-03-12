Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi Sırbistan'da başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin akademik, kültürel ve tarihi donanımlarına katkı sunmak için düzenlenen Balkan Gençlik Okulu'nun yeni dönemi, Sırbistan Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da başladı. Deniz Feneri (Svetionik) Derneği iş birliğinde Boşnak Ulusal Konseyi'nde düzenlenen açılışa YTB Başkanı Abdullah Eren de katıldı. Eren, burada yaptığı konuşmada, projenin amacının Balkanlar'ın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin zihin ile anlam dünyalarını yakınlaştırmak olduğunu ifade ederek, gençlerin birbirlerine yardımcı olmasını hedeflediklerini söyledi. Projenin Balkan coğrafyası ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağladığına işaret eden Eren, Balkanlar'ın tamamından her yıl 500'e yakın öğrenciye burs vererek Türkiye'ye getirdiklerini aktardı. Eren, Balkan Gençlik Okulu kapsamında 4-5 ayda birçok alanda akademik ve kültürel eğitimler verildiğini anlatarak, "Balkan coğrafyası Türkiye için çok önemli. Yahya Kemal der ki, 'Bir Türk için dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna'dır.' Osmanlı Devleti de bir Balkan imparatorluğudur esasında" dedi.

Sancak bölgesinin Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Eren, "Burada Müslüman Boşnak kardeşlerimiz yaşıyor. Sırbistan ile olan ilişkilerimize de özel bir zenginlik ve katkı sağlıyorlar. Türkiye müşterek bağları ve geçmişi olan Sırbistan ile buradaki akraba topluluklarımız ile ilişkilerini geliştirirken bizler de YTB olarak faaliyetlerimizle bu sürece katkı vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac da kentteki dinlenme tesislerinde bir futbol sahası da yaptıran YTB'nin gençlerin birçok alandaki eğitimine katkı sağladığını belirtti.

Muhamed Demirovic ise projenin gençlere değer olgusunu öğrettiğini ifade ederek, Balkan Gençlik Okulu'nun dördüncü kez Sancak'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı Balkan ülkelerinden gençlerin katıldığı ve ilk kez 2018'de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulu, Sırbistan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova'da da düzenleniyor. Projede katılımcılara akademik, kültürel ve tarihi donanımlarını arttırmaya ve Balkanlar'ın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesine yönelik eğitimler veriliyor.

Öte yandan YTB Başkanı Eren, dün akşam geldiği Novi Pazar'da Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic ve Sancak Müftüsü Senad Halitovic ile görüşerek, Altun Alem Camii'nde düzenlenen Miraç Kandili programına katıldı. Türkiye Mezunlar Derneği üyeleriyle de bir araya gelen Eren, bugün de BNV Başkanı Jasmina Curic ve Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac ile toplantılar gerçekleştirdi. Eren ayrıca, Karadağ'ın Rozaje kentine giderek Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic'in cenazesine katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı