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Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Yerel

- Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı Burhaniye ilçesi önemli bir projeye ev sahipliği yaptı.

- Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesi önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. Tübitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı tarafından Türkiye genelinde desteklenen 100 projeden biri olmayı başaran "Topraktan Bilime, Teknoloji ve İnsan" projesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.

Edremit Fernur Sözen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Matematik öğretmeni Dr. Hasret Aydın yürütücülüğünde hazırlanan projede, Balıkesir Üniversitesinde görevli çok sayıda akademisyen eğitici olarak görev aldı. Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde görev yapan 29 Matematik ve fen bilimleri öğretmenleri, alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde hayallerindeki akıllı sera modelini tasarlama ve uygulama şansı buldu.

Projenin çok yararlı olduğunu anlatan Proje Yürütücüsü Dr. Hasret Aydın, "Projemiz 4004 Doğa Okulları ve Bilim Eğitimi Programı tarafından desteklenen 100 projeden biri olmayı başardı. Bu anlamda çok sevinçliyiz. Bizim bu projedeki hedefimiz, Balıkesir genelindeki fen bilimleri ve matematik öğretmenlerine yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir tarım ve akıllı sera kurulumu konusunda teknolojik destek vermek. Sadece, bu eğitimleri almak değil, uygulama fırsatı bulup, ortaya bir ürün çıkarmaları konusunda öğretmenlerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Projede, sadece teknolojik yeniliklerden veya bunların uygulanmasında tasarlanmasından değil, doğa ile bağımızı güçlendirerek sağlık ya da sanat ve toplum temelli eğitimlere de yer verdik. Projemizde, Balıkesir Üniversitesinden çok kıymetli eğitmenler yer aldı. Yine Milli Eğitimde görev yapıp yeniliğe açık, kendilerini geliştiren öğretmenlerimizde görev aldı" dedi.

Burhaniyeli Matematik Öğretmeni Özlem Karabulut da, "Dolu dolu bir hafta geçirdik. Çok yeni bilgiler edindik. Bunları okulumuz da öğretmen arkadaşlarımıza ve çocuklarımızla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Savaştepe'li Fen Bilimleri Öğretmeni Arzu Turan ise, "Tübitak 4004 projesinde, farklı branşlardan öğretmenler bir araya geldik. Çok güzel bir hafta geçirdik. Bizim için çok önemli bilgiler elde ettik. Sensörleri kullandık. Okula gittiğimizde öğrencilerimizle bu bilgilerimizi paylaşacağız. Onlara da faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı

Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı

Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı

Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı
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