Balıkesirli Köfteci mekanında Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarını sergiliyor
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Balıkesirli Köfteci mekanında Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarını sergiliyor

Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Paşaköy Mahallesinde Köfteci Sıtkı Keklik mekanında Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarını sergiliyor.

Balıkesirli Köfteci mekanında Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarını sergiliyor
17.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:46

Balıkesir'in Altıeylül İlçesi Paşaköy Mahallesinde Köfteci Sıtkı Keklik mekanında Yeşilçam artistlerinin fotoğraflarını sergiliyor. Mekanında sergilediği 198 kişiden oluşan kadın erkek eski Yeşilçam film oyuncularının fotoğraflarının ilgi gördüğünü anlatan Keklik, müşterilerini nostalji yaşattığını söyledi.

Aktör, artist ve figüranlara ait yüzlerce fotoğraf köfteci dükkanının duvarlarını süslüyor. Köfte yemeğe gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, eski günleri yaşıyor. Fotoğrafların ilgi odağı olduğunu anlatan Hüseyin Emcan, " 1950 -1980 yılları arasında filmlerde rol almış kişilerin köftecide bu fotoğrafları görmeleri adeta geçmişe götürüyor: Bu kişilerin sinemalarda filmlerini izleyerek zamanımız geçti. Bizleri bazen güldürdüler bazen ağlattılar bazen düşündürdüler. Bir çoğu bu dünyadan geldi geçti. Çok az sayıda kaldılar. Ölenlerin mekanı cennet olsun kalanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Köfteci bu fotoğrafları bu mekanda sergilemekle çok iyi yapmış. Bizi geçmişe götürdü. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. İşletmeci Sıtkı Keklik de, "Burada sergilediğim Yeşilçam oyuncularının fotoğrafları bana da çok zevk ve keyif veriyor. Her şeyden önce müşterilerim de memnun. Ayrıca müşterilerimizde artıyor. Özellikle bir müşteri bir dahaki sefere en az beş altı müşteri getiriyor. İlk geldiklerinde bu fotoğrafların karşısında bir birlerine anlatıyorlar. Adeta geçmişi anımsıyorlar, geçmişi yaşıyorlar. Ben de bu ilgiden çok memnunum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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