Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı
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Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl 11'ncisi düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:49
Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bu yıl 11'ncisi düzenlenen Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılışını yapan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il olduğunu belirterek, üretimin artmasında etkili olan teknolojik gelişmelerin bu tür fuarlardan takip edilmesini istedi.


Balıkesir Tarım Fuarı bu yıl canlı hayvan stantlarıyla bir ilki gerçekleştirerek kapılarını 11'nci kez açtı. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen üreticilerin son teknolojileri çiftçilerle buluşturduğu fuar 15 Mart tarihine kadar açık kalacak.


Kepsut'taki fuarın açılışına Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kepsut Kaymakamı Bilal Ölmez, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Gıda ve Tarım İl Müdür Vekili Kurtuluş Candan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, ilçe belediye başkanları, KOSGEB İl Müdür Vekili Kadir Dağdeviren'in yanı sıra üretici birlikleri temsilcileri ve yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Açılışa katılan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve MHP İl Başkanı Gökay Yüksel traktör üzerinde poz vererek birliktelik mesajı verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Son teknolojiyi takip etmeliyiz"


11'nci Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarım ve hayvancılık üretiminde teknolojinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Yılmaz, "Ben bu fuara altıncıya katılıyorum ve çok şey öğrendim. Verimli üretmek, ürettiğinizi karlı satabilmek ve pazarda bulunabilmek, ailenizi geçindirebilmek için artık geleneksel yöntemlerin üzerindeki gelişmeleri yapanlarla rekabet etmeniz gerekiyor. Bu nedenle bütün çiftçilerimizin bu fuarlara katılıp, son teknoloji üretim tekniklerinin neler olduğunu görmesi gerekiyor. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezini (BAÇEM)bu amaçla kurduk. Balıkesir'in köküne baktığınız zaman insanların geçim kayrağı nedir diye sorduğunuzda dolaylı yolda geçim kaynağının yüzde 55'i aslında tarım ve tarıma dayalı ürünlerle olan bir şehiriz. Sanayimiz de var, memurumuz da var, baktığınız zaman madenlerimiz de var, turizmimiz de var. Ama köküne indiğiniz zaman herkesin boğazından tarımla ilgili yapılan bir faaliyetten dolayı bir rızık geçiyor. O nedenle Balıkesir için en önemli iştigal alanı ve geliştirilmesi için hep berabere hareket etmemiz gereken alan tarım ve tarıma dayalı faaliyet alanlarıdır. Ben bu noktada başta Valimiz olmak üzere bütün il müdürlerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten 2014'e kıyasla bugüne baktığımızda ciddi mesafeler alındığı, katma değeri yüksek olan ürünlere çiftçilerimizin geçtiği, hayvancılıkta çok ciddi mesafe aldığımız gözüküyor. İnşallah bugün bizlerle ürünlerini paylaşmak için gelen, stant açan işletme sahipleri, KOBİ'ler kendilerini iyi tanıtırlar, ziyaretçimiz çok olur, bu fuarımız Balıkesir'in gelişmesine faydalı olur" diye konuştu.


Vali Yazıcı: "Balıkesir Türkiye'yi doyuran il"


Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da tarım ve hayvancılık sektöründe üretim yapan çiftçilere seslenerek Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran il özelliğinin kaybolmaması için çalışılması gerektiğini söyledi. Vali Yazıcı, "Öncelikle bu fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum. Her geçen yıl biraz daha büyük, daha çok ses getiren, daha çok katılım olan, daha çok çeşitlenmiş, daha güzel organizasyon yapıyoruz. Başta Kepsut Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'yi doyuran il Balıkesir. Balıkesir bu işi layıkıyla, dünya standartlarında yapmaya devam ediyor ve yapmaya da devam edecek. Bunu bu şekilde devam ettirebilmemiz için, bu tür fuarlara ihtiyacımız var. Bu tür fuarlarla biz hem yeni teknolojilerle çiftçilerimizi buluşturuyoruz, hem diğer ihtiyaçlarının karşılanması adına bu fuarlarda birçok konuyla tanışıyorlar. Ben tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan tüm etkinliklerde Balıkesirlilere, eli öpülesi çiftçi kardeşlerime bir hatırlatma yapmak istiyorum: Biz dünya, Avrupa standardında et, süt, süt ürünleri ve tarım ürünleri üretiyoruz. Lütfen buradan geri düşmeyelim. Eğer Türkiye'yi doyuran il Balıkesir önden gitmezse; bu konuda liderlik yapamazsa Türkiye tarımında da eksiklik olur. Biz standartlara uygun tarım ürünleri üretmeye lütfen devam edelim. Teknolojik gelişmelere, bu alandaki tüm standartlara uygun bir şekilde ürün ürütmeye lütfen devam edelim." İfadelerini kullandı.


Tatlı yediler tatlı konuştular


Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı'nın açılış töreninin ardından Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler fuarı gezerek üreticilerden bilgiler aldı. Vali Ersin Yazıcı ve il protokolü Kepsut Belediyesi'nin standında hazırlanan Balıkesir Kaymaklısını hep birlikte yedi. Fuar gezisinde AK Parti İL Başkanı Ekrem Başaran, CHP İL Başkanı Serkan Sarı ve MHP İl Başkanı Gökay Yüksel traktöre birlikte binerek birliktelik mesajı verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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