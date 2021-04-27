Balıkesir STK başkanlarından destek ziyareti
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Balıkesir STK başkanlarından destek ziyareti

Balıkesir STK başkanlarından destek ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Edremit Lisesi Mezunları Derneği'nin, lisenin adının değiştirilmesine tepki göstermesi ve konuyu mahkemeye taşımasına STK'ların tepkileri devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 'Edremit Lisesi Mezunları Derneği'nin, lisenin adının değiştirilmesine tepki göstermesi ve konuyu mahkemeye taşımasına STK'ların tepkileri devam ediyor.

Memur-Sen İl Başkanı Ali Gür öncülüğünde, İlim Yayma Cemiyeti İl Başkanı Halil Rıfat Çanakçı, TÜGVA İl Başkanı Beşir Islak, Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Seyfullah Akkaya, Önder İl Başkanı İbrahim Salı, Kadem İl Başkanı Zeliha Kahraman, Birlik Vakfı İl Başkanı Mustafa Akyan, Sağlık-Sen İl Başkanı Nihat Erzi, Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Aydın, Diyanet-Sen İl Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, Ulaştırma Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Demiralp, Ulaştırma Memur-Sen Havaalanı Temsilcisi Veysel Yavuz, Emekli Memur-Sen Başkan Vekili Yaşar Gürsel, Ensar Vakfı Yurt Müdürü Hüseyin Murat Uysal, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi önünde bir basın açıklaması yaparak, şehide yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdiler.

Balıkesir'de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları basın açıklamasından sonra okula isminin verilmesi konusunda inisyatif kullanan Kaymakam Turgay Ünsal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hikmet Uyan'ı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte ziyaret ederek yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldılar.

Memur-Sen Balıkesir İl Başkanı Ahmet Gür, "Bugün yapmış olduğumuz ziyaretler sonrasında Edremit Kaymakamımızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün sürecin takipçisi olması bizleri mutlu etti. İlk olarak 2010 yılında ismi değişen okula, bugün şehidimizin ismi verilince bu durumdan birileri rahatsız olup, okula şehit isminin verilmesinin iptali için dava açıyorsa, biz bunda iyi niyet aramıyoruz. Ramazan ayındayız ve bu vatan için bedellerin en büyüğünü yaşayan şehidimizin ailesine bir kez daha bu üzüntüyü yaşatanları amacına ulaştırmamak için bizler de sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir STK başkanlarından destek ziyareti
Balıkesir STK başkanlarından destek ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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