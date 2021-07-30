BALIKESİR PROTOKOLÜ KURTDERE GÜREŞLERİNE DAVET EDİLDİ

BALIKESİR PROTOKOLÜ KURTDERE GÜREŞLERİNE DAVET EDİLDİ Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir protokolünü ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini 6-7-8 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

BALIKESİR PROTOKOLÜ KURTDERE GÜREŞLERİNE DAVET EDİLDİ

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir protokolünü ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini 6-7-8 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve Güreş Ağası Abdullah Altıntaş ile birlikte Ankara'da bakanları ve çeşitli kurum yöneticilerini ziyaret ederek, Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerine davette bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir'de de protokol üyelerini güreşlere davet etti. Başkan Yılmaz, Başkan Orkan ve Altıntaş ilk olarak Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek bu yıl 61. si düzenlenecek olan güreşlere davet ettiler.

Daha sonra Başkan Orkan ve Güreş Ağası Altıntaş sırasıyla Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Tanrıtanır, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Garnizon ve 9. Hava Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekilleri Belgin Uygur, Adil Çelik, Mutlu Aydemir ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve ayrıca Karesi İlçe Başkanı Burak Boduroğlu'nu kırmızı dipli mum ile güreşlere davet ettiler.

BELEDİYE BAŞKANLARI VE MECLİS ÜYELERİNE DAVET

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de bir konuşma yaparak belediye başkanlarını ve meclis üyelerini güreşlere davet etti. Belediye Başkanları ve meclis üyelerine kırmızı dipli mum ile davetiye sunan Başkan Orkan, bir de konuşma yaptı. Konuşmasında Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet'in "Güreşirken, bütün Türk milletini arkamda hisseder ve onun şerefini korumak için her şeyi yapardım" sözünü hatırlatan Başkan Orkan, "Koca Yusuf'lar, Kurtdereli Mehmet Pehlivanlar, Amerika'da Avrupa'da nasıl güreştiyse ve Türk Bayrağını dalgalandırdıysa, bizde onların izinden giderek, yağlı güreşimizi marka haline getirip tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu arada Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlara katılan tüm milli sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Ülkemizin bayrağını göndere çekerek madalyalarla dönmelerini temenni ediyoruz. İnşallah Kurtdereli Güreşlerimizi tüm belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin destekleri ile devam ettireceğiz. Bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ayrıca Yağlı Güreş Birliği Başkanlığını yürüten Yücel Yılmaz başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Yücel başkanımızın Karesi Belediye Başkanlığı döneminde yeni bir ivme kazandırdığı güreşlerimize yeni değerler katarak gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre