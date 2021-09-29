BALIKESİR - Milli motosiklet sporcusu kurduğu akademide şampiyon adaylarını yetiştiriyor

BALIKESİR (AA) - Milli motosiklet sporcusu Şakir Şenkalaycı öncülüğünde İstanbul'da kurulan SS/100 Akademi, motokros ve enduro öğrenmek isteyen gençleri eğiterek yol gösteriyor.

Spordaki başarılarıyla dikkati çeken ve çocukluğunda başladığı motosiklet sporunda çok sayıda birincilik elde eden 40 yaşındaki Şenkalaycı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde kendi adını taşıyan parkurda 26 Eylül'de yapılan yarışların MX kategorisini lider olarak tamamladı.

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulan SS/100 Akademi'de, Şenkalaycı eşliğinde her seviyede off-road motosiklet, motokros, enduro ve MotoX eğitimleri veriliyor.

Şakir Şenkalaycı, AA muhabirine, motokros sporcularının başarılı olabilmeleri için sık sık antrenman yapmaları gerektiğini söyledi.

Akademi hakkında bilgi veren Şenkalaycı, "Bir yıl içinde 500'e yakın öğrenciye sahip olduk. Gittikçe de büyüyen bir çizgimiz var. Bu demektir ki Avrupa'da ve dünyada önümüzdeki yıllarda uluslararası başarılarda boy gösterecek sporcular yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başarının oturarak değil koşturarak kazanıldığını vurgulayan Şenkalaycı, kendisinden sonra gelen sporcuların daha iyi yerlerde olması temennisinde bulundu.

Çocukların bu sporu yapabilmelerindeki en büyük faktörün aileleri olduğuna işaret eden Şenkalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sporun eğitimlerini birebir göstererek anlatıyoruz. Bizim çektiğimiz sıkıntıları, hataları yapmasınlar diye aktarıyoruz. Bu işi çok yapabilmeleri için bu işin içinde yatıp kalkmaları, sevmeleri gerekiyor. Sadece motosiklete binmek değil kondisyon anlamında da iyi olmanız lazım. Koşu yapmak bu sporla çok ilgilidir. Koşu kan değerleri yükseltir, oksijeniniz artar. Oksijen arttıkça bu işi daha rahat yapabilirsiniz. Günde 2 saat koşu antrenmanı yapmama rağmen yarışın ağırlığıyla zor yarıştım. Bu iş için motosikletin haricinde sporcu gibi yaşamanız gerekiyor, onu başarırsanız bu sporda başarılı olursunuz. Bu spor, insanı gençleştirir çünkü bu sporu yapabilmek için yediğinize, içtiğinize dikkat etmen lazım. Spor hayattır, sporsuz hiçbir şey olmaz."

"33 yıldır aktif olarak yarışıyorum, 4 bin 700'ün üstünde ödülüm var"

Şenkalaycı, Avrupa şampiyonasında ilk 3'te yer aldığını dile getirdi.

Yunanistan'da gelecek ay yapılacak yarışta şampiyonların belli olacağını aktaran Şenkalaycı, "Bir önceki ayakta Sırbistan'da teknik bir arızadan dolayı arkada kalmama rağmen ilk 3'ün içinde bitirdim. Yunanistan yarışında inşallah ilk 3'te yer almayı planlıyorum. 33 yıldır aktif olarak yarışıyorum, 4 bin 700'ün üstünde ödülüm var. Türkiye'de şampiyonlar şampiyonu olmuş tek sporcuyum diyebilirim." ifadesini kullandı.

Şakir Şenkalayci, Barselona'daki Jerez Pisti'nde yarışan ve birinci olan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nun çok yetenekli bir sporcu olduğunu belirtti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun çok iyi bir takım kurduğunu kaydeden Şenkalaycı, şöyle konuştu:

"Kenan Sofuoğlu da benim gibi çok sıkıntılar yaşadı, Toprak Razgatlıoğlu'nu, Bahattin Sofuoğlu'nu, Rodi Pak'ı, Öncü kardeşleri, Deniz'i, Can'ı yanına alarak kendisine takım oluşturdu. Bugün Toprak, dünyada kırılmamış rekorları kırmaya başladı ve bu sene dünya şampiyonu olacak. Toprak yarışa gittiğinde içim o kadar rahat ki. Toprak çok temiz, çok saygılı ve kabiliyetli bir sporcu. Sayın Vekilimiz Kenan Sofuoğlu da buna öncülük yaptığı için çok gurur verici bir tablo içindeyiz. Müthiş bir sporcu çıkardık, tüm dünya bugün Toprak'tan bahsediyor. Bunların hepsi bizim çocuklarımız."

Şakir Şenkalaycı

Motosiklet tamircisi dedesinin adını taşıyan Şakir Şenkalaycı, yarış kariyerine 1989 yılında 8 yaşındayken 80cc kategorisinde başladı. 1989-1995 yıllarında kendi kategorisinde 7 Türkiye şampiyonluğu kazandı. 1996 ve 1997 sezonlarını Türkiye Motokros Şampiyonası 125cc ikincisi olarak tamamladı. 1998-2006 yıllarında Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 250cc kategorisinde tüm şampiyonlukları kazandı. 2001'de motokros yarışlarına ek olarak enduro yarışlarına da katılan Şenkalaycı, 2001-2006 yıllarında enduro klasmanında da tüm şampiyonlukları elde etti.

Şenkalaycı 2002 yılında süpermoto kategorisinde de yarışlara katılmaya başladı. 2002-2008 döneminde süpermotoda tüm Türkiye şampiyonluklarını da kazanan Şakir Şenkalaycı, 2005 yılında 650-1300cc Balkan Süpermoto Şampiyonu, 2006'da 250cc Balkan Süpermoto ikincisi ve 250cc Süpermoto Avrupa üçüncüsü oldu.

Şakir Şenkalaycı, 2005'te supersport kategorisinde pist yarışlarına da katıldı. 2005'te Türkiye şampiyonluğunu, 2006'da Supersport A birinciliğini ve Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

2012 yılında Kemal Merkit ve Selçuk Bektaş ile Dakar Rallisi'ne teknik destek almadan yarışanlar kategorisinde katılan Şenkalaycı, 14 etaplık yarışın 10. etabında yaptığı kaza sonucunda yarış dışı kaldı.