Balıkesir'in gözü Burhaniye'de

Burhaniye Belediye Başkan Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Gökhan MİT ile birlikte ilçede yapılan düzenlemeleri incelediler.

Burhaniye Belediye Başkan Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Gökhan MİT ile birlikte ilçede yapılan düzenlemeleri incelediler. Balıkesir'in incisi, Körfezin cazibe merkezi Burhaniye, yeni projeleriyle son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeyi başaran çalışmalara imza atıyor.

Yapılan bu çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin de dikkatini çeken Burhaniye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turhan ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Gökhan MİT ve beraberindeki heyeti ağırladı.Belediye Başkanı Ali Kemal Devecilerle birlikte ilçeye yapılan projeleri yerinde gören Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanıyla birlikte beraberindeki heyet, Deveciler'i ziyaret ederek ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Deveciler'in, Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ile birlikte projeleri yerinde göstererek detaylı anlattığı ziyarette, ilçede özellikle yaz sezonu öncesi yapılan çalışmalar incelendi. Hüseyin Turhan öncülüğündeki heyet; Burhaniye'nin yeni dönemle birlikte bilhassa sahillerdeki farkı hissettiklerini ifade etti. Burhaniye'nin deniz turizmi için önem arz eden plajları ve bu plajlara bağlı sahil bantlarının köklü bir değişimle modernleştiğini belirten Başkan Deveciler, Pandeminin etkisini yitirmesiyle birlikte yaz sezonun hareketli geçmesini düşündüklerini ve yapılan çalışmalarla turizm alanında ekonomik anlamda esnafında rahatlaması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Heyetle birlikte İskele ve Öğretmenler mahallesi ve Ören sahil bandında yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Hüseyin Turhan; Bu tür güzel proje ve çalışmalara yön verdiği için Başkan Deveciler'e başarılarının devamını diledi. Başkan Deveciler ise; Burhaniye'nin gelişimi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini, belirterek; İlçedeki bazı projelerini ve yol çalışmalarını Büyükşehir Belediyesiyle birlikte ortak yapacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı