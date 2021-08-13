Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor
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Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan - Haberler | Sağlık

Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor Balıkesir'de son 2 ay içerisinde koronavirüs vakaları 10'a yakın oranda katlandı.

Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor

BALIKESİR - Balıkesir'de son 2 ay içerisinde koronavirüs vakaları 10'a yakın oranda katlandı. Uzmanlar artan koronavirüs vakaları konusunda vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Mayıs-Haziran aylarında günlük ortalama 20 vaka sayısı görülen yerli turizmin merkezi Balıkesir'de Ağustos'un ilk haftasıyla birlikte bu rakam 200'lere yaklaştı. Türkiye'de aşılamanın en yüksek olduğu iller arasında yer alan Balıkesir'de vakaların artış nedeni olarak ise bayram tatilindeki turistlik bölgelerin nüfusunun artışı gösteriliyor.

Öte yandan Balıkesir'de aşılama oranının yüksek olması sebebiyle ülke genelindeki aşı oranının düşük olduğu illere oranla Balıkesir'de vaka sayıları bu illere göre daha düşük seviyelerde seyrediyor. Balıkesir Valiliği tarafından artan koronavirüs vakaları nedeniyle denetimlerde son günlerde arttı. Kolluk kuvvetleri şehrin birçok noktasında vatandaşları koronavirüsle mücadele konusunda hem uyarıyor hem bilgilendiriyor.

Ülke genelindeki artan koronavirüs vakaları nedeniyle eğitime bir süre ara verilmesiyle okula gidemediklerini dile getiren Seyide Meryem Akkirma mağdur olduğunu söyledi. Seyide Meryem Akkirma: "Koronavirüse ilk başlarda çok fazla dikkat ediliyordu. Sonradan pek fazla dikkat edilmemeye başlandı ve vakalar bir anda yükselmeye başladı. Herkes maskeyi attı ve koronavirüse karşı hiç kimse dikkat etmiyor. Bunun sonucunda da biz okullara gidemiyoruz, mağdur oluyoruz. Bence bütün vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor" dedi.

"Aşı olmak şart"

Balıkesir'in turizm şehri olduğunu ve yaz aylarında koronavirüs vaka sayılarının ciddi derecede arttığını öne süren Hamza Çiftçi, Covid-19 vakalarının önüne geçebilmek için aşının şart olduğunu belirterek: "Balıkesir'de turizm açıldı. Ekonominin düzelebilmesi için turizmin zaten mecburen açılması gerekiyor. Ülkenin birçok yerinden, yurtdışından Balıkesir'e geldiler. Sonuç olarak koronavirüs vakaları Balıkesir'de birken üç oldu. Bunun önüne geçebilmek için de aşı olmak gerekiyor. Çevremde çok fazla aşı olmayan insan var. Vakaların artmasında bence en büyük turizmin etkisi var. Ben aşılarımı oldum. Elimden geldiği kadar koronavirüse karşı dikkat ediyorum" diye konuştu.

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Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor
Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor
Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor
Balıkesir'de vaka sayıları katlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Sayan

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