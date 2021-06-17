BALIKESİR - Suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı
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BALIKESİR - Suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı

BALIKESİR - Suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı
Anadolu Ajansı / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinden doğarak Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinden geçen Simav Çayı'ndaki kirlilik dikkat çekiyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinden doğarak Balıkesir'in Kepsut ve Susurluk ilçelerinden geçen Simav Çayı'ndaki kirlilik dikkat çekiyor.

Geçtiği kentlerde farklı çaylara bağlanarak Karacabey sahilinden suyu Marmara Denizi'ne ulaşan Simav Çayı'nın, Susurluk'taki Sultançayır mevkisinde rengi siyaha dönüyor.

Atık su deşarjı nedeniyle siyah renkte aktığı iddia edilen çayda, su yüzeyinde de yer yer beyaz köpük tabakanın hakim olduğu görülüyor.

Aziziye Mahallesi Muhtarı Günaydın Kasım, AA muhabirine, Susurluk Havzası'nın önemli su kaynaklarından Simav Çayı'nın Marmara Denizi'ne ulaştığını söyledi.

Çeşitli atıkların arıtılmadan çaya bırakıldığını savunan Kasım, " Çayın 2 kilometre ilerisinde oturuyoruz, sinek ve kokudan dolayı yazın biz dışarı çıkamıyoruz. Bir ay sonra kahvede evde oturamazsınız. Pencere açamazsınız buranın o kadar pis bir kokusu var." dedi.

Balık tutmak için Çay'a gelen Mustafa Uzun da kirlilikten dolayı suda balıkların azaldığını dile getirdi.

Balıkesir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki tüm işletmelerde denetleme çalışmalarını sürdürdüğü ve değişik noktalardan numuneler aldığı belirtildi.

BALIKESİR - Suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı
BALIKESİR - Suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı
BALIKESİR - Suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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