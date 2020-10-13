Balıkesir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Balıkesir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı

13.10.2020 22:07 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:10
Balıkesir'de sahte içki operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte sahte içki satışı yapan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde yaklaşık 100 iş yeri ve adrese düzenlediği operasyonda, 2 bin 800 şişe etil alkol, el yapımı 50 şişe rakı, 10 litre votka ve 4 litre rakı ile 5'er litrelik 47 bidonda etil alkol, 4 bidonda şarap, 3 bidonda votka ve 3 bidonda da rakının yanı sıra 0,5 litrelik 250 boş şişe ele geçirildi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılıkça serbest bırakıldı, 4'ü ise tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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