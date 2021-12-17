Balıkesir'de "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması Toplantısı" yapıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, "Kolluk Gözetim Komisyonu Kamu Farkındalığının Artırılması" başlıklı toplantı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün, Balıkesir Valiliğince Öğretmevi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 1007 kolluk şikayet bürosunun faaliyette olduğunu bildirdi.

İki yılda kolluk gözetim komisyonuna Türkiye genelinde 97 bin 121 ihbar ve şikayetin geldiğini ifade eden Ergün, "1591 de memnuniyet bildirimi yapılmış, 97 bin 121 dosyadan 70 bine yakınının işlemlerinin tamamlandığını görüyoruz. Kurulan bu sistemle süreçle ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlandı. Hızlı sonuç alma temel hedefti, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili güvence oluşturulması, bağımsız bir organın çalışmasının önemi hedeflenmişti." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için il ve ilçe düzeyinde, sahil güvenlik birimleri için ise Bölge ve Grup Komutanlığı düzeyinde kolluk teşkilatları şikayet birimlerinin oluşturulduğunu dile getirdi.

Şıldak, "Balıkesir'de kolluk ihbar şikayet sistemi 2020'nin ocak ayı itibarıyla aktif olarak faaliyete geçmiştir ve bugün itibarıyla da 1109 kayıt girilmiştir. Bunlardan 766 başvuru sonuçlanmış, 343 dosyanın ise işlemi halen devam ediyor." dedi.

Program, Mülkiye Başmüfettişi Hakan Arıkan'ın sunumuyla devam etti.

Toplantıya, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Mülkiye Başmüfettişleri Hakan Arıkan, Cumhur Çilesiz, Dr. İmran Kürşat Ağca, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanlarıyla diğer ilgililer katıldı.