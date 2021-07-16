Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Recep Ünsal Sözan'ın kullandığı 34 HE 7049 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolu Karaağaç Mahallesi yakınlarında Fransa'dan Türkiye'ye bayram tatili için gelen İsa Çınar yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Abdullah Güneş, Rukiye, Melinay, Mediha ve Eren Çınar, araçlarda sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Demet Akalın Serra Arıtürk
Spor Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 16:06:15. #1.16#

title