Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama
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Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, artışa geçen koronavirüs vaka sayısı nedeniyle düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara kısıtlama getirileceğini bildirdi.

18.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:53

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Valilik binasında başkanlık ettiği İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ilde iki hafta öncesine göre Kovid-19 vakalarında artış gözlendiğini söyledi. Balıkesir'in vaka sayısında çok kötü bir durumda olmadığını belirten Şıldak, "İlimiz yaz ayları dolayısıyla tatil yoğunluğu nedeniyle hareketlilik yaşamaktadır. Bütün süreçleri yakından takip ediyoruz. Şu an koronavirüs mücadelesi süreci kentimizde kontrollü bir şekilde devam ettirilmektedir." dedi.

DÜĞÜNLERDE 3 SAAT İLE SINIRLANDIRMA KARARI ALINDI

Şıldak, tüm ekiplerin fedakarca çalışarak tedbirlerin uygulanması konusunda çabaladığını dile getirdi.

İyi niyetle sürdürdükleri denetimlere rağmen kurallara uymayan işletmelerin sorumlularına ceza uygulamaya başlayacaklarını vurgulayan Şıldak, şöyle devam etti:

"Gerek salonda gerekse kırsal bölgelerimizde mahallelerimizde gerçekleştirilen düğünlerimizin 3 saatle sınırlandırılması kararını alıyoruz. Vatandaşlarımızdan mümkün oldukça mevlit ve yemek etkinliklerini kısa tutup mesafe kuralına uyarak duyarlı bir şekilde icra etmelerini istirham ediyoruz. Düğünlerde saat 23.00 itibarıyla müziğin sonlandırılmasını kararlaştırdık."

BELLİ SAATLER ARASI PAZAR YERLERİNE GİRİŞLERDE KISITLAMA

65 ve üstü yaşlardaki kişilerin, birinci ve ikinci derece akrabalık ilişkisi içinde oldukları düğünlere katılabileceğini anlatan Şıldak, "65 yaş ve üstü vatandaşların saat 16.00'dan 20.00'ye kadar pazar yerlerine girişlerine kısıtlama getiriyoruz." ifadesini kullandı.

İŞLETMECİLERE SOSYAL MESAFE UYARISI

Vali Hasan Şıldak, çay ocakları ve kahvehanelerdeki mesafenin yeterli olmadığına da dikkati çekti.

Bu iş yerlerindeki oturma düzeninin yeterli olmadığı konusunda işletmecileri uyardıklarını aktaran Şıldak, "Buralarda oturulacak sehpaların arasının 1,5 metre, her oturulacak tabure arasında ise 60 santimetre olacak şekilde bir oturma düzeni olması gerekiyor." diye konuştu. Mahallelerde salgınla mücadele için komisyon oluşturduklarını duyuran Şıldak, salgın denetim merkezi kuracaklarını ve yazılım üzerinden bütün denetimlerin, sürecin takip edileceğini sözlerine ekledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan söz konusu kararların kısa sürede duyurularak uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama

Kaynak: AA

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