Balıkesir'de bir adada ve Çanakkale açıklarında lastik botta mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Ege Denizi'nin kuzeyinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken mahsur kalan 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Pınar Adası'nda karadan ulaşımın olmadığı mevkide bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler, söz konusu 36 kişiyi alarak Cunda (Alibey) Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında da Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 7 düzensiz göçmeni de kurtarıp karaya çıkardı. Yabancı uyruklulara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya