Balıkesir'de ata tohumundan üretilen "Yeşilçomlu kavunu" tüketicinin ilgisini çekiyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 500 haneli Yeşilçomlu Mahallesi'nde yetiştirilen, tadı ve kokusu nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gören Yeşilçomlu kavununun hasadı başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 500 haneli Yeşilçomlu Mahallesi'nde yetiştirilen, tadı ve kokusu nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gören Yeşilçomlu kavununun hasadı başladı.

Yoğunlukla hububat üretiminin yapıldığı Yeşilçomlu Mahallesi'nde, bazı üreticiler dedelerinden kalma tohumlardan Yeşilçomlu kavunu yetiştiriyor. 10 bin dönüm alanda üretilen kavun, tadı ve kokusuyla benzerlerinden ayrılıyor.

Hasat zamanının başladığı Yeşilçomlu kavunu, römorklara yüklenerek mahalle meydanına getiriliyor. Burada alıcılarla yapılan pazarlıklar sonucunda kilosu 2,5 ila 3,5 liradan alıcı bulan kavun, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, AA muhabirine, Yeşilçomlu Mahallesi'nde yetiştirilen kavununun bölge için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Söz konusu kavununun çok lezzetli olduğunu dile getiren Sözat, şöyle konuştu:

"Yeşilçomlu kavunu Bandırmamızın önemli bir ürünüdür. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Yeşilçomlu Mahallesi'nde kavun festivali bile düzenlenirdi. Kabuğu ince ve çok tatlı bir kavundur. Türkiye'nin birçok yerine gönderilir, coğrafi işaret alınması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Balıkesir'deki tüm değerlere ve ürünlere sahip çıkmalıyız. Yeşilçomlu kavunumuzun herkes tarafından bilinmesi ve tanınmasını istiyoruz."

"Hibrit tohum kullanmıyoruz, tohumlarımız ata tohumudur"

Yeşilçomlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Can Toros da kavunlarının "muz" ve "beyaz" olmak üzere 2 çeşit olduğunu kaydetti.

Mahallelerinde yetiştirilen kavunların römorklarda alıcılarını beklediğini belirten Toros, şu ifadeleri kullandı:

"Alıcılar gelmeye başladı, pazarlık usulü kilo bazında anlaşılarak satışa sunuluyor. Kavunumuz ince kabuklu ve aroması çok güzeldir. Küçük olduğu için tüketimi de rahat oluyor. Hibrit tohum kullanmıyoruz, tohumlarımız ata tohumudur. Kavun mahallemizin tarımsal anlamda yüzde 80'ini teşkil ediyor. Hasada başladık. Şu anda güzel duruyor. Kavunumuz 2,5 ila 3,5 lira arasında satılıyor. Tabii arz talep durumuna göre değişiyor. Gelen esnaf, daha çok İstanbul ağırlıklı. Çanakkale, Bursa, Yalova gibi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

"Talepten memnunuz"

Üreticilerden Sadettin Toygun ise kavun üretiminin kendisine dedesinden kalma bir iş olduğunu ifade etti.

İki yıllık üniversite mezunu olduğunu bildiren Toygun, "Mahallemizde buğday, arpa, ayçiçeği, nohut da üretiliyor ama kavuna daha çok önem veriyoruz. Şu an hasadımız gayet iyi, kavunumuzun en büyük özelliği susuz yetişmesidir. Taleplerden memnunuz, Malatya'ya kadar ürün gönderdik. Bu yıl 200 dönüm yer ektim, işlerimizden memnunuz. Satışlarımız güzel." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Çiftçi Zeki Şen de bu yıl 30 dönümde yetiştirdiği kavunun veriminden memnun olduğunu belirterek, bu kavunu tadanın bir daha gelip ürün istediğini anlattı.

Yetiştiricilerden Mürsel Özgen ise bu yıl kavunların çok güzel olduğunu vurguladı.

Tadı lezzetli olan kavunun hasadına başladıklarını kaydeden Özgen, "Siparişlere yetişemiyoruz. Bu yıl dönümünde 2 ton üzerinde bir ürün bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya