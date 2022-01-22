Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

DURSUNBEY'DEKİ DEPREM BURSA'DA DA HİSSEDİLDİBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın başta dağ ilçeleri olmak üzere Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi.

DURSUNBEY'DEKİ DEPREM BURSA'DA DA HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın başta dağ ilçeleri olmak üzere Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli olmak üzere tüm ilçelerinde de hissedildi. Depremin ardından birçok kişi sosyal medya hesaplarından evlerinde sallanan avizelerin görüntüsünü paylaştı. Bursa Valiliği'nden alınan bilgiye göre şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.