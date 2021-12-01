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Balıkçıların fırtına nedeniyle denize açılamaması fiyatları artırdı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Balıkçıların fırtına nedeniyle denize açılamaması fiyatları artırdı

Batı Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması sonucu tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Batı Karadeniz'de fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması sonucu tezgahlardaki balık fiyatları yükseldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Bu durumun tezgahlardaki balık fiyatlarında ortalama 5-10 lira artışa neden olduğunu aktaran Karataş, "Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bununla birlikte hemen balık fiyatları artışa geçti. Hava sıcaklıkları artana kadar bu şekilde devam edecektir." dedi.

Karakaş, sıcaklıkların artmasıyla fiyatlarda düşüş beklediklerini dile getirerek, "Soğuk hava ve fırtına etkisini kaybettikten sonra balıkçılarımız tekrar denize açılacaktır. Hamsi avcılığı artarak devam edecek. Balığın en fazla tüketilmesi tavsiye edilen aylar genellikle ekim, kasım, aralık, ocak ve şubat aylarıdır." diye konuştu.

Tezgahlarda mezgitin kilogramı 25, hamsi 30 ve barbun 40 liradan alıcı bulurken, somon, levrek ve çupranın tanesi 35 liradan satılıyor.

Balıkçıların fırtına nedeniyle denize açılamaması fiyatları artırdı

Balıkçıların fırtına nedeniyle denize açılamaması fiyatları artırdı

Balıkçıların fırtına nedeniyle denize açılamaması fiyatları artırdı

Balıkçıların fırtına nedeniyle denize açılamaması fiyatları artırdı

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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