Balıkçılar erken paydos etti
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Balıkçılar erken paydos etti

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Balıkçılar erken paydos etti

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz'de balıkçıların sezonu erken bitirdiğini belirterek, "Bu sezon balık ürünleri boldu.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz'de balıkçıların sezonu erken bitirdiğini belirterek, "Bu sezon balık ürünleri boldu. Erken paydos ettik" dedi.

2021-2021 yılı karasularda avlanma yasağı 15 Nisan itibari ile sona erecek. Karadeniz'de balıkçılar avlanma sezonunun bitimine 2 gün kala avlanmayı durdurarak sezonu erken bitirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Ramazan ayı ve hava şartları nedeniyle sezonu iki gün önceden bitirdiklerini belirtti. Karakaş sezonda balıkların bolluğunun da balıkçıları sevindirdiğini belirterek, "Şimdiye kadar olan balıkçılık sezonunda kazasız belasız bir sezon bitirdik. Bugüne kadar olan balıkçılık çok kötü değildi. Sezonuna göre palamut çok iyiydi, çinekop çok iyiydi. Hamsi yasaklanmadan önce çok çok iyi durumdaydı. Dün itibari ile bizler tamamen paydos ettik zaten sezonu. Hayırlısı olacak artık. Bizler 1 Eylülü artık beklemeye başladık diyebiliriz. Bu sezon çeşitlerine göre balık boldu. Barbun balığında bir bolluk söz konusuydu. Hamsi zamanında bir bolluk söz konusuydu. Ama biraz inceydi. Palamut, çinekop ve mezgit mevsimine göre bollukta iyiydi. Yani kötü bir sezon olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tezgahlarda hamsi 25, mezgit 25 ve barbunun kilosu 50 liradan satılırken, levrek ve çupranın tanesi 15 liradan, Karadeniz somon 35 liradan, uskumru 10 liradan satılıyor.

(İHA)

Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti
Balıkçılar erken paydos etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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