Balıkçılar avlayamıyor...Balon balıkları ağları parçalıyor
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Balıkçılar avlayamıyor...Balon balıkları ağları parçalıyor

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Balıkçılar avlayamıyor.

Balıkçılar avlayamıyor...Balon balıkları ağları parçalıyor

Adana'da balon balığı alımı başladı, Karataşlı balıkçılar balon balığı avlayamadı

Karataş Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu:

"Balık ağları parçalıyor, avlayamıyoruz"

"Balon balığı popülasyonu çok arttı"

ADANA - Akdeniz'de büyük tehdit oluşturan balon balıkları, devlet tarafından türüne göre 50 kuruş ile 5 liradan alınıyor. Balıkçıklar da istilacı türü yakalamak için denizlere açılıyor ancak balon balığı, balıkçıların ağlarını parçalayarak kaçıyor. Karataş Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, "Balık, şu anda bu ağları parçalıyor. O nedenle avlayamıyoruz" dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, zehri siyanürden 1200 kat daha güçlü balon balığı avcılığıyla ilgili alım noktaları, günler ve saatleri belirlendi. Benekli balon balığı için 5 TL, diğer türleri için 50 kuruş ödeme yapılacak. Bu kararın ardından ise Adana'nın Karataş ilçesindeki balıkçılar avlanmak için Akdeniz'e açıldı.

Balon balıkları ise balıkçıların ağlarını parçalayarak kaçtığı için yaklaşık 1 haftadır devam eden alımlar sırasında ilçedeki balıkçılar balon balığı avlayamadı.

"Balık, ağları parçalıyor"

Karataş Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Safsoylu, "Bu balon balığı diğer türler üzerinde baskı uyguladığı için devletimiz uygulamış olduğu bir destekleme var. Daha önce sadece 1 tür üzerinden alım yapılıyordu ve 5 liraydı. Şimdi bütün türler devlet tarafından toplatılıyor ama fiyatı düştü. Benekli balon balığı yine 5 lira ancak diğer türler 50 kuruş. Şu anda küçük tekne balıkçılarımız avcılık yapıyor ama balon balığı şu anda bu ağları parçalıyor. O nedenle avlayamıyoruz. Çünkü balon balığının ağzı keskin olduğu için bu ağları parçalıyor. Tek tük ağlara takılıyor" diye konuştu.

"Desteklemeler biraz daha cazip hale getirilebilir"

Fiyatın düşük olması nedeniyle de ağlara takılan balıkları balıkçıların öldürerek geri attığını belirten Safsoylu, "Balon balığının ekonomik balık türleri üzerinde çok büyük etkisi var. İstilacı bir tür. Ekonomik türleri yok ediyor. Popülasyonu da çok çoğaldı. Bu desteklemeler biraz daha cazip hale getirilebilir. 50 kuruş değil de fiyatı biraz daha artarsa iyi olacaktır. Hem balıkçılarımızın ekonomisine katkısı olur hem de bu türün popülasyonunu azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar da yeni aldıkları ağları balon balıklarının parçaladığını, bu nedenle zarara girdiklerini söyledi.

Balıkçılar avlayamıyor...Balon balıkları ağları parçalıyor
Balıkçılar avlayamıyor...Balon balıkları ağları parçalıyor
Balıkçılar avlayamıyor...Balon balıkları ağları parçalıyor
Balıkçılar avlayamıyor...Balon balıkları ağları parçalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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