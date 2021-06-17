Balıkçı teknesine gemi çarptı (1)
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Balıkçı teknesine gemi çarptı (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YAVUZ Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı.

YAVUZ Sultan Köprüsü altında içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine As Rosaıla adlı gemi çarptı. 

Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi"  dedi.

 


Balıkçı teknesine gemi çarptı (1)
Balıkçı teknesine gemi çarptı (1)
Balıkçı teknesine gemi çarptı (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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