Balık firması çalışanının tepki çeken görüntüleri için 'doğru bilgilendirme' yapıldı: Eldiven kullanılmaması kabul edilen bir uygulama

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Sosyal medyada bir balık firmasının tesislerinde çekilen video infial yarattı. Çalışanın ürünlere çıplak elle dokunması eleştirilirken, firma konuyla ilgili olarak 'doğru bilgilendirme' yaptı. Yapılan açıklamada, "Plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır" denildi.

Bugün sosyal medyada yer alan bir videoda balık firmasının üretim tesisindeki çalışanın eldivensiz olduğu ve ürüne çıplak elle dokunduğu görüldü. Olay kısa sürede gündem olurken, bahsi geçen firmadan yazılı bir açıklama geldi.

"PLASTİK ELDİVENLERİN KULLANILMAMASI KABUL EDİLEN BİR UYGULAMADIR"

Kamuoyunu aydınlatmak adına yayınlanan yazının başlığında "Doğru bilgilendirme" ifadesi kullanılırken, "Günümüzün gıda güvenliği prensipleri içerisinde, plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin büyük risk taşıdığı; kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir. 'Türk Gıda Kodeksi ve FDA') ifadesine yer verildi.

Firma tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

Bugün bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerle ilgili gelen eleştirileri üzülerek ve hassasiyetle takip etmekteyiz. Tesislerimizdeki eldiven kullanımı başta olmak üzere, yorumlara konu olan bazı yanlış bilgilendirmelere açıklık getirmek isteriz.

"ÇALIŞANLARIN EL HİJYENLERİ MEVZUATLARA GÖRE KONTROL EDİLMEKTEDİR"

Tüm çalışanlarımız el hijyeni konusunda çok önemli uygulamalardan geçmekte, ulusal ve uluslararası mevzuatlara göre ciddi şekilde kontrol edilmektedir. Periyodik olarak çalışanlarımızın el hijyeni gıda ile temasa uygun dezenfektanlar ile sağlanmaktadır.

"DENİZ TUZU VE SALAMURA KULLANILMAKTADIR"

Ayrıca tuz, zeytinyağı ve balığın dışında hiçbir katkı malzemesi bulunmayan bu ürünlerimiz, en doğal ve hijyenik şekilde üretilirken, tuzun eşit bir şekilde dağılması için deniz tuzu ve su (salamura) kullanılmaktadır. Etiket bilgilendirmemiz yukarıda bahsi geçen açıklamalar ışığında Türk Gıda Kodeksi'nin yönetmeliğine uygundur.

"A SEVİYESİ KALİTE STANDARDI SERTİFİKASI BULUNMAKTADIR"

Tüm ürünlerimiz koruyucu ve katkı maddesi kullanmaksızın, mikroorganizma riskini ortadan kaldıran 121 derecede sterilizasyon sürecinden geçirilmektedir. FDA, European Comission, Türk Gıda Kodeksi, Codex Alimentarius gibi ulusal ve uluslararası tüm mevzuatları başarıyla uygulayan şirketimizin yine bu konuda ulusal referans olarak kabul edilen BRC A seviyesi Kalite Standardı Sertifikası bulunmaktadır.

"EL YAPIMI ÜRETİLMEKTEDİR"

Şunun altını hassasiyetle çizmek isteriz ki, videoda gösterilen üretim kısmı butik olarak tamamen 'el yapımı' üretilmektedir ve bu üretim modeli tüm dünyada bu şekilde uygulanmaktadır. Burada hijyen dışı bir üretim algısı yaratmaya çalışan tüm kişi, mecra ve hesaplara karşı hukuki süreç başlatılacağını bildiririz.

37 yıldır sofralarınızdan sağlığı eksik etmeyen dardanel, değerli tüketicilerimizin güveniyle bugünlere gelmiş bir markadır. Bu güvene zarar verecek en ufak bir davranış sergileme ihtimalimizin olmadığını, dardaneli var eden lezzet ve sağlık kavramlarının her koşulda tek önceliğimiz olduğunu kamuoyuna saygı ile duyururuz.