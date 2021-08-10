Bale Festivali 18'inci kez başladı
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Bale Festivali 18'inci kez başladı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Haberler | Yerel

Bale Festivali 18'inci kez başladı 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Gangster" müzikali ile başlarken, vatandaşlar müzikale yoğun ilgi gösterdi.

Bale Festivali 18'inci kez başladı

MUĞLA - 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Gangster" müzikali ile başlarken, vatandaşlar müzikale yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 9-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin 18'incisi başladı. Geçen yıl pandemi sebebiyle yapılamayan festival, bu yıl sanatseverlerin karşısına zengin bir program ile çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlenen seyirci oturma düzeni ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler çerçevesinde, güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflenen "18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali"nin tüm temsilleri Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştiriliyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son zamanlarda aşılamanın da artması ve yaygınlaşmasıyla beraber dünyada birçok opera evi ve bale temsilleri başladı. Biz geçen sene birçok festivalimizi biraz sembolik de olsa gerçekleştirdik. Ama bu sene aşının yaygınlaşmasıyla bu sene festivallerimizi biraz daha hakkını vererek geniş kapsamlı gerçekleştiriyoruz. İzleyicilerimizi sınırlı kapasite ile alıyoruz. Maske, mesafe zorunluluğumuz var. Yarı kapasiteyle alıyoruz. Ne kadar mutlu ki yarı kapasitenin tamamı dolmuş durumda. Demek ki sanatseverler sanatı ne kadar çok özlemiş, ne kadar istemişler."

Murat Karahan, orman yangınları ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek yangınlar sebebiyle ilk 3 temsili ertelediklerini söyledi.

4 Ağustos'ta başlaması planlanan fakat Muğla ve diğer illerde çıkan yangınlar sebebiyle ilk 3 gösterimi ertelenerek 9 Ağustos'ta başlayan festivaldeki ilk gösterim, 1930'ların Amerikasını muhteşem bir müzikal ile sunan "Gangster" oldu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından geçen yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve büyük beğeni alan "Gangster" müzikali, döneme uygun müzikleri, dansları, şarkıları, dekor ve kostümleriyle Amerika'nın "Büyük Buhran Günleri"ni Bodrum Kalesi sahnesine taşıdı.

Gösterimde; Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun caz, bigband, tap, rockandroll, çarliston ve twist dansları tenor Oğuz Sırmalı'nın şarkıları eşliğinde sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Libretto, reji ve koreorafide Nilgün Bilsel Demireller, müzik düzenlemede Bilgehan Erten, dekor-tasarımda Çağda Çitkaya, kostüm-tasarımda Gazal Erten ve ışık-tasarım Tahsin Çetin imzası taşıyan eser, izleyicilerden tam not aldı.

Bale Festivali 18'inci kez başladı
Bale Festivali 18'inci kez başladı
Bale Festivali 18'inci kez başladı
Bale Festivali 18'inci kez başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür

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